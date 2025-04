Не нужен. Милан не желает продолжать сотрудничество со звездным вингером

Представители «Милана» отказались от идеи продолжить сотрудничество с многомиллионным вингером Жоау Феликсом, который находится в аренде в итальянском коллективе до конца сезона.

Как сказал инсайдер Фабрицио Романо, «дьяволы» не рассчитывают на спортсмена, поэтому португалец вернется в «Челси».

Интересно, что «Челси» также готов попрощаться с португальцем. Летом английский клуб будет искать Жоау новую команду.

В этом сезоне за «Милан» Феликс отыграл 11 матчей, при этом в активе вингера один гол и один ассист.

🚨❌ AC Milan and João Félix won’t continue together beyond this season after loan deal from Chelsea.



Feeling from beginning of March again confirmed now, with João expected to return to Chelsea.#CFC will assess the situation in the summer to find a potential new club. pic.twitter.com/uWy0zXqOFB