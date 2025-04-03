Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. В 1/2 финала вышли Шахтер, Динамо и Полесье, которые представляют УПЛ, и Буковина из Первой лиги.

В полуфиналах сыграют Полесье – Шахтер и Буковина – Динамо. Базовая дата матчей 23 апреля. Финал пройдет 14 мая в Житомире. Номинальніым хозяином решающей встречи будет победитель пары Полесье – Шахтер.

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В четвертьфиналах Шахтер обыграл Александрию, Динамо было сильнее Руха, Полесье одолело Верес, а Буковина прошла Викторию.

При этом три из четырех матчей завершились со счетом 1:0 и только Буковина добыла победу с результатом 2:1.