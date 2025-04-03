Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Шахтер сыграет с Полесьем, а Динамо выпал соперник из Первой лиги
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. В 1/2 финала вышли Шахтер, Динамо и Полесье, которые представляют УПЛ, и Буковина из Первой лиги.
В полуфиналах сыграют Полесье – Шахтер и Буковина – Динамо. Базовая дата матчей 23 апреля. Финал пройдет 14 мая в Житомире. Номинальніым хозяином решающей встречи будет победитель пары Полесье – Шахтер.
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В четвертьфиналах Шахтер обыграл Александрию, Динамо было сильнее Руха, Полесье одолело Верес, а Буковина прошла Викторию.
При этом три из четырех матчей завершились со счетом 1:0 и только Буковина добыла победу с результатом 2:1.
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Ми вовкам - обламаємо зубки❗
Реванш візьмем хоча б у кУбку❗😊
Чемпіонську Шахтар проявить натуру❗🏆🧡🖤
Із них цього разу - здере вовчу шкуру❗🤜🐺