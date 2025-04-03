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03 апреля 2025, 14:40 | Обновлено 03 апреля 2025, 14:56
3595
7

Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины

Шахтер сыграет с Полесьем, а Динамо выпал соперник из Первой лиги

03 апреля 2025, 14:40 | Обновлено 03 апреля 2025, 14:56
3595
7
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
ФК Шахтер

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. В 1/2 финала вышли Шахтер, Динамо и Полесье, которые представляют УПЛ, и Буковина из Первой лиги.

В полуфиналах сыграют Полесье – Шахтер и Буковина – Динамо. Базовая дата матчей 23 апреля. Финал пройдет 14 мая в Житомире. Номинальніым хозяином решающей встречи будет победитель пары Полесье – Шахтер.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В четвертьфиналах Шахтер обыграл Александрию, Динамо было сильнее Руха, Полесье одолело Верес, а Буковина прошла Викторию.

При этом три из четырех матчей завершились со счетом 1:0 и только Буковина добыла победу с результатом 2:1.

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Динамо Киев Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Буковина Черновцы Полесье Житомир
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 7
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sahka1981
Не накаркав вчора, іржавий аксакал іванов
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+3
DK2025
Полесье, бог троицу любит?!!
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+3
Умник
Признавайтесь кто грел шары?
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+2
Gargantua81
а вы заметили, что при Павелко слепой жребий все время давал самых слабых соперников Шахтеру в кубке. А при Шевченко слепой жоебий начал поступать наоборот?
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+2
DK1970
Скільки вже років "сліпий жереб" не зводить Динамо та Шахтар до фіналу? Ну це якось м'яко кажучи підозріло...
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+1
⚒️Виталёк Донецкий УГОЛЁК◼️◼️◼️
😱🌳🌲🌳Поліські ліси немов зачакловані для Шахтаря. Це справді дивовижно. Полісся такий же незручний суперник, як в тенісі🎾 Остапенко🇱🇻 для Швьонтек🇵🇱. Але вірю, що врешті обірвемо серію! Шахтар вперед за Кубком! 😊
.
Ми вовкам - обламаємо зубки❗
Реванш візьмем хоча б у кУбку❗😊
Чемпіонську Шахтар проявить натуру❗🏆🧡🖤
Із них цього разу - здере вовчу шкуру❗🤜🐺
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-4
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