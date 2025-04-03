Динамо – третий клуб в мире по степени доверия к доморощенным футболистам

Международный центр спортивных исследований (CIES) оценил степень доверия футбольных клубов из 55 лиг мира футболистам своих национальных ассоциаций, а также воспитанникам собственных академий.

Больше всего своим воспитанникам и футболистам национальной ассоциации доверяют в колумбийском «Энвигадо», который на 100% состоит из игроков, подпадающих под этот критерий.

На втором месте располагается «Атлетик» из Бильбао, который имеет показатель привязки к игрокам своей национальности в 99,5%, а вот третьим идет киевское «Динамо», у которого обозначенный показатель равен 97,4%.

В топ-10 других украинских команд не оказалось.

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Отметим, что в заявке первой команды «Динамо» на текущий сезон значится только один легионер – панамский форвард Эдуардо Герреро, от качества выступлений которого «бело-синие» критично не зависят.