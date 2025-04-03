«Это самый яркий момент». В Португалии оценили игру Трубина в чемпионате

2 апреля состоялся матч 27-го тура чемпионата Португалии, в котором встретились «Бенфика» и «Фаренсе». Хозяева одолели соперника со счетом 3:2.

В стартовом составе лиссабонского клуба вышел голкипер Анатолий Трубин. Португальская пресса позитивно оценило игру украинца и считает, что он не виноват в пропущенных голах:

«Украинскому голкиперу пришлось продемонстрировать лучшие навыки, чтобы не пропустить больше двух голов. Как минимум в трех случаях Трубин спас свою команду от неминуемых забитых мячей. Он проявил себя в качестве лидера.

Вратарь не имел особых шансов помешать сопернику, когда «Бенфика» пропускала. Самым ярким моментов в игре Трубина стала передача на Актюркоглу, которая помогла лиссабонскому клубу забить второй гол», – отмечают в прессе.

«Бенфика» продолжает бороться со «Спортингом» за первое место в чемпионате. На данный момент клубы набрали одинаковое количество баллов – 65. Следующий матч подопечные Бруну Лаже проведут 6 апреля на выезде против «Порту».