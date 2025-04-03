Трубин пропустил дважды. Одержав непростую победу, Бенфика догнала Спортинг
Дубль оформил Керем Актюркоглу, еще один гол забил Вангелис Павлидис
Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфики» одержать победу в матче 27-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» выиграли домашний матч против команды «Фаренсе» (3:2).
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Трубин вышел в основе и пропустил два мяча, но его команда забили трижды в ворота соперников.
Дубль оформил Керем Актюркоглу, еще один гол для орлов забил Вангелис Павлидис
Бенфика догнала Спортинг в турнирной таблице чемпионате Португалии.
Лидеры: Спортинг, Бенфика (по 65 очков), Порту, Брага (по 56).
Чемпионат Португалии. 27-й тур, 2 апреля
Бенфика – Фаренсе – 3:2
Голы: Актюркоглу, 7, 54, Павлидис, 23 – Рибейру, 43, Рони Лопеш, 63
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