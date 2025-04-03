Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин пропустил дважды. Одержав непростую победу, Бенфика догнала Спортинг
Чемпионат Португалии
Бенфика
02.04.2025 22:15 – FT 3 : 2
Фаренсе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
03 апреля 2025, 00:17 | Обновлено 03 апреля 2025, 00:22
329
0

Трубин пропустил дважды. Одержав непростую победу, Бенфика догнала Спортинг

Дубль оформил Керем Актюркоглу, еще один гол забил Вангелис Павлидис

03 апреля 2025, 00:17 | Обновлено 03 апреля 2025, 00:22
329
0
Трубин пропустил дважды. Одержав непростую победу, Бенфика догнала Спортинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфики» одержать победу в матче 27-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» выиграли домашний матч против команды «Фаренсе» (3:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Трубин вышел в основе и пропустил два мяча, но его команда забили трижды в ворота соперников.

Дубль оформил Керем Актюркоглу, еще один гол для орлов забил Вангелис Павлидис

Бенфика догнала Спортинг в турнирной таблице чемпионате Португалии.

Лидеры: Спортинг, Бенфика (по 65 очков), Порту, Брага (по 56).

Чемпионат Португалии. 27-й тур, 2 апреля

Бенфика – Фаренсе – 3:2

Голы: Актюркоглу, 7, 54, Павлидис, 23 – Рибейру, 43, Рони Лопеш, 63

По теме:
Милан – Интер – 1:1. Дерби на Сан-Сиро в Кубке Италии. Видео голов и обзор
Дерби отложено на второй матч. Милан и Интер разошлись миром в Кубке
Миколенко и Ко не выстояли. Ливерпуль обыграл Эвертон на Энфилде
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Фаренсе видео голов и обзор Керем Актюркоглу Вангелис Павлидис
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Футбол | 02 апреля 2025, 09:42 0
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании

«Сливочные» сыграли 4:4 с «Реалом Сосьедад» и вышли в финал Кубка

Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Футбол | 02 апреля 2025, 07:51 1
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб
Арсенал определился с ценой на Зинченко. Летом его купит топ-клуб

«Канониры» рассчитывают продать Александра летом 2025 года

Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
Футбол | 02.04.2025, 17:36
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
Известна оценка Забарного за игру, в которой Борнмут пропустил дважды
Футбол | 03.04.2025, 00:21
Известна оценка Забарного за игру, в которой Борнмут пропустил дважды
Известна оценка Забарного за игру, в которой Борнмут пропустил дважды
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Бокс | 02.04.2025, 08:55
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
01.04.2025, 08:54 6
Бокс
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
Лунин отреагировал на матч Кубка, в котором дважды пропустил между ног
02.04.2025, 07:20 3
Футбол
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
01.04.2025, 07:48 29
Футбол
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
01.04.2025, 11:31
Бокс
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
02.04.2025, 09:29
Бокс
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
01.04.2025, 13:10 7
Футбол
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
01.04.2025, 18:55 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем