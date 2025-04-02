2 апреля на «Эштадиу да Луш» пройдет матч 27-го тура Примейры Португалии, в котором «Бенфика» встретится с «Фаренсе». Поединок начнется в 22:15 по киевскому времени.

Бенфика

Команда по праву считается одним из национальных футбольных грандов. Но если в 2023-м году, при Рогере Шмидте, получилось подтвердить этот статус очередным чемпионским титулом, то в следующем розыгрыше чуть-чуть сильнее оказался Спортинг.

Сейчас соседи, сменившие по ходу розыгрыша тренеров, снова ведут спор за позицию №1 в футбольной Португалии. Заодно они синхронно вылетели из Лиги чемпионов - так, Трубин и компания в 1/8 финала не смогли толком что-то противопоставить Барселоне. Зато взято Кубок Лиги, причем в решающем матче по пенальти выиграли как раз у Спортинга. Жил Висенте в прошлом туре тоже разгромили без малейших проблем - там итоговый счет достиг 3:0.

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Фаренсе

Клуб в последние пару десятилетий только один сезон, 2020/2021, проводил в Примейре. Вернуться туда получилось перед стартом прошлого розыгрыша. Тогда новичок прекрасно проявил себя: набрал 37 очков и по дополнительным показателям выиграл спор у Рио Аве за десятое место.

Сейчас подопечные Тозе сталкиваются с проблемами, и как не упомянуть о синдроме второго сезона? Победы можно буквально пересчитать по пальцам одной руки, причем последняя была еще перед Рождеством, в декабре. А в последние месяцы даже ничьи удается брать все реже. После 0:1 с Брагой и вовсе выросло до критического отставание от спасительного 16-го места становится уже критическим - более трети от того количества очков, что получилось наскрести.

Статистика личных встреч

В последний раз Фаренсе выигрывал еще в 1998-м году. В этом сезоне лиссабонский гранд выиграл оба матча, хотя и обязательно пропускал.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят только о том, насколько уверенным получится преимущество хозяев поля. С учетом и разницы в классе, и в текущей форме, стоит ставить на Трубина и компанию с форой -2,0 забитых мячей (коэффициент - 1,70).

Прогноз Sport.ua Бенфика Фаренсе Фора Бенфики (-2) 1.70 Сделать ставку

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