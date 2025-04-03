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  4. Бенфика – Фаренсе – 3:2. Как Трубин пропустил два мяча. Видео голов и обзор
Чемпионат Португалии
Бенфика
02.04.2025 22:15 – FT 3 : 2
Фаренсе
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Португалия
03 апреля 2025, 01:39 | Обновлено 03 апреля 2025, 01:49
106
0

Бенфика – Фаренсе – 3:2. Как Трубин пропустил два мяча. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 27-го тура чемпионата Португалии

03 апреля 2025, 01:39 | Обновлено 03 апреля 2025, 01:49
106
0
Бенфика – Фаренсе – 3:2. Как Трубин пропустил два мяча. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» одержать победу в матче 27-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» выиграли домашний матч против команды «Фаренсе» (3:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Трубин вышел в основе и пропустил два мяча, но его команда забили трижды в ворота соперников.

Дубль оформил Керем Актюркоглу, еще один гол для орлов забил Вангелис Павлидис

Чемпионат Португалии. 27-й тур, 2 апреля

Бенфика – Фаренсе – 3:2

Голы: Актюркоглу, 7, 54, Павлидис, 23 – Рибейру, 43, Рони Лопеш, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Рони Лопеш (Фаренсе).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Рибейру (Фаренсе).
23’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Керем Актюркоглу (Бенфика).
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Трубин пропустил дважды. Одержав непростую победу, Бенфика догнала Спортинг
Бенфика чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин Фаренсе Вангелис Павлидис Керем Актюркоглу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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