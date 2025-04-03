Бенфика – Фаренсе – 3:2. Как Трубин пропустил два мяча. Видео голов и обзор
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Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» одержать победу в матче 27-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» выиграли домашний матч против команды «Фаренсе» (3:2).
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Трубин вышел в основе и пропустил два мяча, но его команда забили трижды в ворота соперников.
Дубль оформил Керем Актюркоглу, еще один гол для орлов забил Вангелис Павлидис
Чемпионат Португалии. 27-й тур, 2 апреля
Бенфика – Фаренсе – 3:2
Голы: Актюркоглу, 7, 54, Павлидис, 23 – Рибейру, 43, Рони Лопеш, 63
Видео голов и обзор матча
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