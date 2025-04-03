Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант

В минувший уик-энд в Греции состоялась очередная серия так называемого «Дерби злейших врагов» между «Олимпиакосом» и «Панатинаикосом». Победу со счетом 4:2 добыли пирейцы – действующие лидеры в чемпионской гонке Суперлиги, а очевидным героем матча стал 29-летний украинский центрфорвард «Олимпиакоса» Роман Яремчук, отличившийся двумя забитыми мячами.

Яремчук перебрался в «Олимпиакос» перед началом текущего сезона из «Брюгге» за 2 миллиона евро. Однако стать ключевой фигурой в атаке для 47-кратного чемпиона Греции у украинца не удалось. По состоянию на текущий момент в активе Романа лишь 3 забитых мяча в 18 матчах Суперлиги, 3 гола в 2 поединках Кубка Греции, а также 2 точных удара в 7 играх Лиги Европы…

Яремчук за 8 лет выжал из вояжа за границу все, что мог

Роман Яремчук покинул Украину без малого вот уже восемь лет назад. В августе 2017-го «Гент» заплатил «Динамо» 2 миллиона евро за трансфер центрфорварда, который после хорошего периода в аренде в «Александрии» так и не сумел проявить свои лучшие качества в киевской команде, где, будем откровенными, ему не слишком-то и доверяли. Тогда эта сделка выглядела абсолютно логичной для всех сторон, и в целом от нее если кто и проиграл, то, как показало время, только «Динамо», не сумевшее выжать чуть больше денег от покупателя.

В «Генте» Яремчук провел четыре сезона, сыграл 152 официальных матча (61 гол, 18 ассистов), но титулами так и не разжился, из-за чего стала очевидной необходимость перехода форварда на более высокий уровень. Летом 2021-го бельгийцы выторговали за Яремчука аж 17 миллионов евро у «Бенфики», где на украинца возлагались серьезные надежды, но оправдать их Роман, увы, так и не сумел, хотя авторитетный наставник Жорже Жезуш и предоставлял нашему соотечественнику немало возможностей проявить себя на поле…

Getty Images/Global Images Ukraine

Неудачный трансфер в «Бенфику» подмочил репутацию Яремчука, однако не уничтожил ее окончательно. В Бельгии Романа все еще помнили как топ-бомбардира, из-за чего летом 2022-го тамошний гранд «Брюгге» согласился заплатить 17 миллионов евро «Бенфике» за полноценный трансфер украинца. Однако даже возвращение в хорошо известную ему Про-лигу ничего не изменило в карьере Яремчука к лучшему. Форвард по-прежнему мало напоминал себя самого образцов гентовского периода. После 2 забитых мячей в 23 матчах чемпионата-2022/23 в «Брюгге» окончательно осознали – они обожглись на трансфере украинца, которого в начале сентября 2023-го экстренно заслали в аренду в «Валенсию».

Но и в Испании полноценно перезагрузить карьеру у Яремчука не вышло. Он являлся лишь игроком ротации, поучаствовав в 25 поединках Ла Лиги (в 11 выходил в стартовом составе) и отличившись более чем скромным голевым наследием – 3 забитых мяча… Что правда, для полукризисной «Валенсии» даже этого было вполне достаточно, чтобы постараться оставить Яремчука в своих рядах на полноценной основе, однако финансово «летучие мыши» не смогли потянуть выкуп украинца у «Брюгге» даже за 4 миллиона евро, которые требовали бельгийцы…

В конце концов, летом минувшего года Яремчук за 2 миллиона евро перебрался в Грецию, где оформил полноценное 4-летнее сотрудничество с «Олимпиакосом». Уже тогда этот переход выглядел никак иначе, как признание того, что от своего европейского этапа карьеры Роман выжал фактически все, что мог…

Перспектив в Олимпиакосе больше нет

В Грецию Яремчука приглашали для того, чтобы украинец сумел навязать конкуренцию марокканцу Аюбу Эль-Кааби, который сезоном ранее отличился 17 забитыми мячами за пирейцев в 31 поединке национального чемпионата. Однако очень быстро главному тренеру «Олимпиакоса» 64-летнему Хосе Луису Мендилибару стало очевидно: Яремчук не тянет на роль ключевого форварда, и его нынешний максимум – это исключительно выходы на замену.

Поэтому Эль-Кааби так и остался опцией № 1 в нападении для коуча «Олимпиакоса», а Яремчук выходит на поле только тогда, когда этого требует тактический или медицинский аспект игры. И лишь один забитый мяч в 17 поединках регулярного чемпионата, даже несмотря на чуть лучшую статистику в кубковых и еврокубковых турнирах – это вовсе не то, что могло бы помочь Яремчуку заставить Мендилибара передумать. Равно как и недавний дубль в ворота «Панатинаикоса» вряд ли кардинально на что-то повлияет, если за ним только не последует еще несколько эффектных и эффективных перформансов от Романа…

Неудивительно, что в конце марта в греческих СМИ поползли слухи о готовности «Олимпиакоса» летом продать Яремчука, так как тот в целом не оправдывает ожиданий, а еще получает весьма высокую по меркам этого клуба заработную плату (речь о полутора миллионах евро, без учета бонусов). В конце концов, по мнению Мендилибара и боссов «Олимпиакоса», с ролью резервиста для Эль-Кааби в команде блестяще справляется и 17-летний местный вундеркинд Харалампос Костулас, который уже забил 7 мячей в текущем чемпионате и, по мнению некоторых аналитиков, входит в десятку лучших тинейджеров современного мирового футбола.

Возвращение в Украину лучше, чем переезд в условную Турцию

Если грядущим летом для Яремчука вновь актуальным станет вопрос смены клуба, то подойти к нему форварду стоит с максимальным уровнем ответственности. По сути, после ухода из «Гента» в 2021-м, каждое лето Роман менял клуб и даже чемпионат, а подобного рода метания вряд ли могут положительно сказаться на карьере любого профессионального игрока.

К тому же, важно понимать, что в этом году Яремчук отпразднует 30-летний юбилей, а это, пусть еще и отнюдь не критичный возраст для футболиста, однако все равно такой, при котором нужно максимально тщательно взвешивать все «за» и «против» перед каждым следующим карьерным решением. Условно говоря, ошибок у Романа за последние годы хватало: это и переход в «Бенфику», и неудачное возвращение в Бельгию, где от него слишком многого ожидали, и где под грузом ответственности украинец банально не выдержал. Да и вояж в Грецию вряд ли можно называть удачным – да, по итогам сезона Яремчук, вероятно, впервые в карьере станет чемпионом, однако его личный вклад в это «золото» будет, мягко говоря, не таким уж и значительным.

Если бы в Греции у Яремчука удалось снова зафеерить, то нет сомнений, что летом нынешнего года интерес к украинцу начали бы проявлять клубы из топовых лиг Европы, а так… Глобально говоря, перспектив у украинца не так и много. После фиаско в греческой Суперлиге уехать в АПЛ или Ла Лигу – это что-то из разряда фантастики, и куда более вероятным видится вариант с переездом в турецкую Суперлигу, где еще летом 2024-го интерес к сотрудничеству с Романом проявлял «Трабзонспор» – команда, в которой ныне собрался могучий «украинский десант» из Батагова, Зубкова и Сикана.

В этой связи куда более перспективным и интересным вариантом для Яремчука, при условии отсутствия предложений от клубов из топ-лиг, видится возвращение в украинскую Премьер-лигу – чемпионат, в котором Роман, собственно говоря, лишь успел блеснуть, но так и не стал для него звездой такого же уровня, как его нынешний основной конкурент в национальной сборной Артем Довбик…

Почему Шахтер – оптимальный вариант для Яремчука прямо сейчас

Если допустить, что и сам Роман Яремчук окажется готов рассматривать возвращение в УПЛ на данном этапе карьеры, то вариантов в нашем чемпионате для центрфорварда совсем немного. По сути, он только один, зато оптимальный – «Шахтер». Только дончане способны будут одновременно удовлетворить спортивные и финансовые амбиции Яремчука, а еще – дать Роману возможность для вендетты в отношениях с «Динамо», где в свое время предпочли не только сделать ставку на Артема Беседина, но еще и, по крайней мере, если доверять экс-агенту нападающего «Олимпиакоса» Сеферу Алибаеву, обвиняли Яремчука в нарушениях режима, а конкретно – в банальном пьянстве….

Также возвращение в УПЛ и игра в составе «Шахтера» поможет Яремчуку возобновить позиции в сборной Украины, особенно если Роман снова начнет регулярно забивать. На фоне непонятной ситуации у Довбика в «Роме» подобное карьерное решение может поспособствовать тому, что именно Роман, а не Артем, снова окажется выбором № 1 для Сергея Реброва на позицию центрфорварда, что особенно важно для футболиста накануне отборочного цикла и дальнейшей перспективы поехать на ЧМ-2026.

Самому «Шахтеру» крайне необходим качественный центрфорвард, так как номинальный вингер Эгиналду не всегда справляется с функционалом работы в этой роли, молодой и дорогостоящий новичок Кауан Элиас пока еще слишком сырой и неопытный в европейском футболе, а Лассина Траоре, говоря объективно и без обиняков, выглядит «отрезанным ломтем» для донецкой команды и уже давно напрашивается на полноценную продажу. К тому же Яремчук, пускай и проводит очередной далеко не самый лучший свой сезон в карьере, однако все равно может похвастаться некоторыми неплохими статистическими показателями – например, тем же уровнем реализации моментов по сравнению с расчетным показателем ожидаемых голов (xG).

Иными словами, в следующий еврокубковый сезон «Шахтер» рискует вновь войти без качественного центрфорварда, способного обеспечивать результат в формате «здесь и сейчас». Яремчук – это тот, кто может дать подобное, пускай, по мнению некоторых специалистов, он и не является «форматным трансфером» для «горняков». В частности, последнее мнение не так давно высказывал Александр Кучер, однако все его аргументы «против» сводились, по сути, только к тому, что «Шахтер» обычно приобретает молодых исполнителей с целью дальнейшей перепродажи, однако эти слова новоиспеченного коуча «Черноморца» все-таки имеют смысл по отношению к легионерам, так как украинцев донецкий клуб перепродавать особо никогда и не стремился.

Более того, очень важно, что за почти восемь сезонов за рубежом Роман Яремчук научился играть в одной команде с представителями разных национальностей и нигде у него не возникало критичных проблем с коммуникацией. Поэтому и в «Шахтере» сработаться с бразильскими легионерами, составляющими основу атакующего потенциала первой команды, для Яремчука вряд ли будет большой проблемой.

Немаловажно и то, что «Шахтеру» Яремчук может достаться за вполне адекватные деньги. Если «Олимпиакос» будет нацелен на продажу форварда, то вряд ли греки будут требовать за него космическую сумму, которая не может выглядеть таковой, даже исходя из текущей оценочной стоимости контракта Романа на Transfermarkt – 2,8 миллиона евро. Скорее всего, если пирейцам предложат 2 миллиона, что позволит компенсировать расходы на трансфер украинца из «Брюгге», этого окажется более чем достаточно, а то еще и поторговаться можно, учитывая не самые успешные выступления Яремчука в Греции.

Говорить о полезности Яремчука для «Шахтера» в аспекте лимита на легионеров в УПЛ даже не стоит – это и так очевидно абсолютно для всех, как и то, что такая потенциальная сделка в теории выглядит пресловутым «win-win» для обеих сторон, если только каждая из них вообще смотрит в этом направлении…