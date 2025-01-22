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  4. Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо
Украина. Премьер лига
22 января 2025, 09:46 |
2147
1

Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо

Александр считает, что Роман Яремчук не сможет помочь «горнякам»

22 января 2025, 09:46 |
2147
1
Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер оценил возможность подписания «горняками» Романа Яремчука, который получает мало игровой практики в «Олимпиакосе».

– И все же, сейчас вот крепко засел в запасе Олимпиакоса Роман Яремчук. Может, его бы «дернуть» к Шахтеру? Свой парень, опыта хоть отбавляй, за последние годы упала трансферная цена. Чем не качественное потенциальное усиление?

– Яремчук – качественный нападающий, соглашаюсь, но он не вписывается в концепцию Шахтера. Донецкий клуб делает ставку на молодых футболистов, если мы говорим о трансферах, которые можно раскрыть за пару сезонов и потом продать. Не берет Шахтер возрастных игроков. К тому же есть Академия, воспитанников которой тоже нужно подтягивать в главную команду, давать им практику.

Роман Яремчук – воспитанник киевского «Динамо». Нынешний форвард национальной сборной Украины играл за юношеские команды киевлян, а также провел пять лет в расположении первой команды «бело-синих».

Ранее Александр Кучер объяснил, как уход Даниила Сикана повлияет на донецкий «Шахтер».

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Александр Кучер Роман Яремчук Шахтер Донецк трансферы Олимпиакос Пирей трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Lulinnha
Зачем Роману команда-бомж ? Для него и для семьи есть лучшие варианты.
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