Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо

Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер оценил возможность подписания «горняками» Романа Яремчука, который получает мало игровой практики в «Олимпиакосе».

– И все же, сейчас вот крепко засел в запасе Олимпиакоса Роман Яремчук. Может, его бы «дернуть» к Шахтеру? Свой парень, опыта хоть отбавляй, за последние годы упала трансферная цена. Чем не качественное потенциальное усиление?

– Яремчук – качественный нападающий, соглашаюсь, но он не вписывается в концепцию Шахтера. Донецкий клуб делает ставку на молодых футболистов, если мы говорим о трансферах, которые можно раскрыть за пару сезонов и потом продать. Не берет Шахтер возрастных игроков. К тому же есть Академия, воспитанников которой тоже нужно подтягивать в главную команду, давать им практику.

Роман Яремчук – воспитанник киевского «Динамо». Нынешний форвард национальной сборной Украины играл за юношеские команды киевлян, а также провел пять лет в расположении первой команды «бело-синих».

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