Кучер не советует Шахтеру подписывать форварда сборной, игравшего за Динамо
Александр считает, что Роман Яремчук не сможет помочь «горнякам»
Бывший защитник донецкого «Шахтера» Александр Кучер оценил возможность подписания «горняками» Романа Яремчука, который получает мало игровой практики в «Олимпиакосе».
– И все же, сейчас вот крепко засел в запасе Олимпиакоса Роман Яремчук. Может, его бы «дернуть» к Шахтеру? Свой парень, опыта хоть отбавляй, за последние годы упала трансферная цена. Чем не качественное потенциальное усиление?
– Яремчук – качественный нападающий, соглашаюсь, но он не вписывается в концепцию Шахтера. Донецкий клуб делает ставку на молодых футболистов, если мы говорим о трансферах, которые можно раскрыть за пару сезонов и потом продать. Не берет Шахтер возрастных игроков. К тому же есть Академия, воспитанников которой тоже нужно подтягивать в главную команду, давать им практику.
Роман Яремчук – воспитанник киевского «Динамо». Нынешний форвард национальной сборной Украины играл за юношеские команды киевлян, а также провел пять лет в расположении первой команды «бело-синих».
Ранее Александр Кучер объяснил, как уход Даниила Сикана повлияет на донецкий «Шахтер».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команде Шовковского пришлось спасаться от поражения в два мяча по ходу игры
Поединок состоится 22 января, ориентировочное время начала – 04:00 по Киеву