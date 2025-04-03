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  4. Довбик претендует на победу в номинации Лучший игрок итальянской Серии А
Италия
03 апреля 2025, 15:40 |
879
0

Довбик претендует на победу в номинации Лучший игрок итальянской Серии А

В марте украинский форвард забил три гола в четырех поединках

03 апреля 2025, 15:40 |
879
0
Довбик претендует на победу в номинации Лучший игрок итальянской Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянская Серия А опубликовала список футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока чемпионата в марте.

За награду будет бороться форвард римской «Ромы» и сборной Украины Артем Довбик. В прошедшем месяце он провел четыре матча в элитном дивизионе и забил три гола. Все мячи оказались победными.

Конкурентами украинца стали пять игроков – Николо Барелла (Интер), Люка Да Кунья (Комо), Николо Фаджоли (Фиорентина), Риккардо Орсолини (Болонья) и Умар Соле (Удинезе). Голосование продлится до 6 апреля.

«Рома» набрала 52 балла в текущем сезоне и занимает шестое место в турнирной таблице. Подопечные Клаудио Раньери продолжают борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов. 6 апреля римский клуб сыграет на домашнем стадионе против «Ювентуса».

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Риккардо Орсолини Николо Фаджоли Николо Барелла лучший игрок
Николай Титюк Источник
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