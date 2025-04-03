ПСЖ готовит Реалу круглую сумму за вице-чемпиона мира

«Пари Сен-Жермен» интересуется французским полузащитником мадридского «Реала» Эдуардо Камавингой, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, парижане готовят предложение по трансферу 22-летнего футболиста в размере 60 миллионов евро. По плану клуба, он должен составить звездное трио в полузащите «ПСЖ» вместе с Витиньей и Жоау Невешом.

В сезоне 2024/25 Эдуардо Камавинга провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вице-чемпиона мира 2022 года в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник «Реала» Давид Алаба может завершить карьеру.