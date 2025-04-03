Умер украинский форвард, который играл в Боруссии вместе с Ворониным

Украинский форвард Александр Гребеножко умер в возрасте 48 лет – об этом сообщили в социальных сетях. Причины смерти неизвестны.

Профессиональную карьеру начинал в киевской «Оболони». В 1996 году перебрался в «Боруссию» Менхенгладбах, где играл Андрей Воронин. Выступал за луцкую «Волынь», «Закарпатье» и другие клубы.

В сезоне 2001/02 стал победителем Первой лиги Украины. В Премьер-лиге провел 50 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. После завершения карьеры футболиста занимался агентской деятельностью.