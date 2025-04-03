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03 апреля 2025, 15:27 | Обновлено 03 апреля 2025, 15:28
2429
0

Умер украинский форвард, который играл в Боруссии вместе с Ворониным

Александр Гребеножко начинал профессиональную карьеру в «Оболони»

03 апреля 2025, 15:27 | Обновлено 03 апреля 2025, 15:28
2429
0
Умер украинский форвард, который играл в Боруссии вместе с Ворониным
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гребеножко

Украинский форвард Александр Гребеножко умер в возрасте 48 лет – об этом сообщили в социальных сетях. Причины смерти неизвестны.

Профессиональную карьеру начинал в киевской «Оболони». В 1996 году перебрался в «Боруссию» Менхенгладбах, где играл Андрей Воронин. Выступал за луцкую «Волынь», «Закарпатье» и другие клубы.

В сезоне 2001/02 стал победителем Первой лиги Украины. В Премьер-лиге провел 50 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи. После завершения карьеры футболиста занимался агентской деятельностью.

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смерть
Николай Титюк Источник: Бомбардир
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