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Чемпионат мира
03 апреля 2025, 15:19 | Обновлено 03 апреля 2025, 15:35
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7 экзотических сборных, которые мы можем увидеть на ЧМ-2026 по футболу

Увеличение команд-участниц неизбежно приведет к появлению на мундиале разных «экзотов»

03 апреля 2025, 15:19 | Обновлено 03 апреля 2025, 15:35
1149
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7 экзотических сборных, которые мы можем увидеть на ЧМ-2026 по футболу
Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки сборной Иордании празднуют гол в отборе на ЧМ-2026

Летом 2026 года на полях Канады, Мексики и США пройдет розыгрыш финальной части 23-го чемпионата мира по футболу. По состоянию на текущий момент ситуация с проведением отборочного турнира к мундиалю достаточно “пестрая”: если где-то (как в Океании) квалификационное соревнование уже завершено, то в других местах (например, в Европе) его только-только недавно начали.

Прямо сейчас, помимо трех хозяек ЧМ-2026 известно об успешной квалификации на турнир еще четырех сборных: Японии, Новой Зеландии, Ирана и Аргентины. Впрочем, увидеть на мундиале мы, вероятно, сможем и немало экзотических в футбольном плане национальных команд. И если не так давно мы уже рассказывали о шансах пробиться на ЧМ-2026 сборной Новой Каледонии, то сегодня предлагаем вкратце поговорить о еще семи командах, которые весьма уверенно двигаются к поездке в Северную Америку…

ИОРДАНИЯ
никогда ранее не играла на чемпионатах мира

Сборную Иордании долгие годы считали «гадким утенком» даже в своей азиатской зоне квалификации на чемпионат мира, так как эта команда пытается отобраться на мундиаль, начиная с 1986 года, но всякий раз терпит неудачу. Впрочем, в последнее время ситуация для иорданского футбола начинает меняться в лучшую сторону. В частности, в начале минувшего года на Кубке Азии-2023 сборная Иордании шокировала многих, а прежде всего Южную Корею (она была обыграна в полуфинале со счетом 2:0), когда сенсационно вышла в финал турнира. И пускай там иорданцы проиграли со счетом 1:3 хозяевам-катарцам, однако они все равно вернулись на родину героями.

В настоящий момент сборная Иордании на третьей стадии квалификации в зоне АФК занимает второе место в группе В. Выше возможного дебютанта ЧМ-2026 ныне располагается только все та же сборная Южной Кореи, имеющая на три пункта больше. Однако пока иорданцам удается опережать Ирак (на одно очко), Оман (на два), Палестину (на семь) и Кувейт (на восемь).

В июне нам предстоит увидеть еще два матча квалификации, и если их Иордания пройдет успешно (этой сборной предстоит сыграть как раз с ключевыми оппонентами – Оманом и Ираком), то сможет получить прямую путевку на ЧМ-2026 (ее дают первые два места), а если финиширует третьей или четвертой, то сыграет еще и в четвертом раунде квалификации, где будут разыграны две дополнительные путевки от зоны АФК.

Примечательно, что в составе Иордании играют в основном футболисты, выступающие в различных азиатских национальных лигах, а главной звездой этой сборной является 27-летний вингер Ренна Муса Тамари.

УЗБЕКИСТАН
никогда ранее не играл на чемпионатах мира

fifa.com

Еще одним представителем азиатского футбола, который может удивить всех в квалификации и сыграть на ЧМ-2026 в качестве абсолютного дебютанта является сборная Узбекистана. Эта команда пробует пробиться через отбор мундиаля с турнира 1998 года, но пока всякий раз проваливалась…

Но в настоящий момент у узбеков прекрасные шансы сломать негативную тенденцию. В группе А третьего раунда отбора АФК «Белые волки» за два тура до финиша занимают второе место, проигрывая три пункта команде Ирана, которая уже досрочно добыла путевку на ЧМ-2026. Прямо сейчас у Узбекистана 17 очков, а у преследователей значительно меньше: у ОАЭ – 13, у Катара – 10, у Кыргызстана – 6, у КНДР – 2.

Впереди у узбекистанской сборной также два июньских лобовых поединка против ключевых конкурентов – ОАЭ и Катара. Если там удастся набрать хотя бы три очка или не проиграть эмиратцам, то Узбекистан гарантировано поедет следующим летом в Северную Америку.

Главной звездой нынешнего состава сборной Узбекистана является 21-летний центрбек Абдукодир Хусанов, который в январе нынешнего года за 40 миллионов евро перешел из Ланса в Манчестер Сити.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА КОНГО
один раз участвовала на чемпионатах мира (в 1974 году)

По состоянию на текущий момент сборная ДР Конго претендует на прямую путевку на ЧМ-2026, так как является лидером отборочной группы В в зоне КАФ. Впрочем, конкурент у «Леопардов» серьезный – Сенегал, который отстает всего на одно очко за четыре тура до завершения отборочного турнира. В первом очном противостоянии эти команды сыграли вничью, а в сентябре ДР Конго будет принимать сенегальцев у себя дома. Также «Леопардам» предстоит до конца нынешнего года сыграть в квалификации против сборных Южного Судана, Того и Судана.

Единственный раз в истории сборная ДР Конго (на тот момент государство носило иное название – Заир) играла на футбольном чемпионате мира в уже далеком 1974 году. С тех пор квалифицироваться на мундиаль у «Леопардов» никак не удается, хотя нынешнее поколение игроков, очевидно, все-таки попробует переломать негативную тенденцию, и воспользоваться увеличением количества участников чемпионата.

Главной звездой нынешней сборной ДР Конго является 33-летний центрфорвард Бетиса Седрик Бакамбу, который в 54 матчах за «Леопардов» забил 16 мячей (второй показатель в истории сборной после экс-форварда Динамо Дьемерси Мбокани, у которого 22 гола). Хотя также нельзя не упоминать и о 28-летнем результативном форварде Брентфорда Йоане Висса.

КАБО-ВЕРДЕ
никогда ранее не играла на чемпионатах мира

Еще одним вероятным сенсационным обладателем прямой путевки на чемпионат мира-2026 от Африки может стать сборная Кабо-Верде. На текущий момент эта команда лидирует в группе D, опережая на одно очко Камерун, на пять – Ливию, на шесть – Анголу, на восемь – Маврикий и на одиннадцать – Эсватини.

Сборная Кабо-Верде никогда ранее на играла на чемпионатах мира, а сейчас, как и команда ДР Конго имеет определенное преимущество над фаворитом группы – камерунцами. Дело в том, что в первой очной встрече этих команд, которая прошла в Камеруне, хозяева поля разбили соперника со счетом 4:1, но потеряли очки на выезде против Ливии и Анголы. Теперь же камерунцам придется ехать в гости и к Кабо-Верде – этот матч состоится в сентябре, – и пока далеко не факт, что и на этот раз фавориту удастся не потерять очки.

Главной звездой нынешней сборной Кабо-Верде является 24-летний центрбек Вильярреала Логан Коста, ранее поигравший во Франции за Тулузу и Ле-Ман.

ЮЖНО-АФРИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
трижды участвовала на чемпионатах мира (в 1998, 2002 и 2010 годах)

ЮАР не является и не являлась законодателем футбольной моды на своем континенте, однако это единственная страна Африки, которой посчастливилось принимать финальную часть чемпионата мира. Было это в 2010 году, и после того «Бафана Бафана» ни разу не пробивалась на мундиаль.

Однако сейчас все идет к тому, что сборная ЮАР все-таки поедет на ЧМ в Канаду, Мексику и США. В отборочной группе С «Бафана Бафана» занимает первое место, опережая аж на пять пунктов Руанду и Бенин. Но главное – южноафриканцы удачно воспользовались жутким кризисом и провалом номинального фаворита группы – сборной Нигерии, которая в шести турах набрала лишь семь очков и пока занимает четвертое промежуточное место.

Интересно также то, что подавляющее большинство футболистов, выступающих за сборную ЮАР, представляют местный чемпионат. Главной же звездой этой команды является 27-летний форвард Бернли Лайл Фостер, не демонстрирующий ныне выдающейся результативности даже в английском Чемпионшипе.

БОЛИВИЯ / ВЕНЕСУЭЛА
трижды участвовала на чемпионатах мира (в 1930, 1950 и 1994 годах) / никогда ранее не играла на чемпионатах мира

Getty Images

В зоне КОНМЕБОЛ после увеличения количества участников финальной части чемпионата мира также произошли изменения. Отныне напрямую на мундиаль отправятся не пять, а сразу шесть команд, а коллектив, финиширующий на седьмой строчке, получит право сыграть в межконтинентальном плей-офф. И вот на эту самую седьмую строчку турнирной таблицы отбора КОНМЕБОЛ есть два наиболее явных претендента – это сборные Боливии (14 очков) и Венесуэлы (15 очков).

Боливия трижды в истории играла на чемпионатах мира, но в последний раз это было уже достаточно давно – в 1994 году. Главным оружием команды под руководством Оскара Вильегаса является даже не какой-то конкретный игрок, а высота Ла-Паса (3650 метров над уровнем моря) и Эль-Альто (4150 метров) – городов, где они обычно проводят свои матчи. На поле же ключевой ударной силой и звездой № 1 команды является 20-летний атакующий хавбек Сантоса Мигелито, которого не так давно активно сватали в Динамо, но который, в конечном итоге, все-таки ушел в аренду, но не в Киев, а в Америку Минейро из бразильской Серии В.

Что касается сборной Венесуэлы, то это единственная команда зоны КОНМЕБОЛ, которая никогда ранее не играла на чемпионатах мира, и именно сейчас у нее появляется золотой шанс положить конец этой черной полосе. Безусловно, претендовать на прямую путевку для венесуэльцев практически невозможно, однако если удачно сложатся обстоятельства, а также помогут лидеры – Янхель Эррера (Жирона), Хон Арамбуру (Реал Сосьедад), Джефферсон Саварино (Ботафого) и Йеферсон Сотельдо (Сантос), то как минимум в теории шансы Венесуэлы на право сыграть в межконтинентальном плей-офф от зоны КОНМЕБОЛ выглядят куда более высокими, нежели у боливийцев.

Текст: meta.ua

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Умник
Я за узбеков, очень нравятся. Со времен Шацких наблюдаю.
Вообще могут сюрприз приподнести
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