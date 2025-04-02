Шовковский оценил победу Динамо и ответил, кого хочет видеть в полуфинале

В среду, 2 апреля, прошел матч 1/4 финала Кубка Украины 2024/2025, в котором играли «Рух» и «Динамо».

Команды сыграли на стадионе «Арена Львов» во Львове. Киевлян победили со счетом 1:0 и вышли в полуфинал.

Главный тренер «Динамо» Александр Шовоковский прокомментировал этот поединок.

– По сравнению с предыдущим матчем с «Рухом» в чемпионате, в кубковом поединке вы сделали ротации в составе. Проанализируйте сегодняшний поединок и гол в конце первого тайма, который стал решающим.

– Поздравляю болельщиков с победой. Сегодня мы дали возможность сыграть тем футболистам, которые получали меньше игрового времени. Мы специально пошли на такой шаг. В нашей обойме находится 26 игроков, учитывая молодых исполнителей из команды U19, и этим составом мы готовимся к матчам. Дали возможность сыграть Валентину Моргуну, который провел свой первый официальный поединок за первую команду сегодня, поздравляю его с дебютом и с отличной игрой.

По анализу игры, скажу так: нервное окончание, которое, уверен, понравилось зрителям, держало в напряжении до последней минуты. Но не могу сказать то же о тренерском штабе, ведь мы должны были и в первом тайме делать счет более комфортным для нас, когда создали две замечательные возможности в начале, и во втором, в течение которого у нас было как минимум две прекрасные возможности, чтобы спокойно завершать эту игру.

Своим игрокам я всегда говорю, что ошибка в обороне, когда мы пропускаем мяч, для меня равноценна ситуации, когда мы не реализуем стопроцентный шанс. Это равноценно: там мы пропускаем, здесь – не забиваем. Над этим будем работать. Хорошо, что сыграли «на ноль», идем дальше.

– Какого соперника хотели бы видеть в полуфинале?

– Не вижу смысла в этом вопросе. Кого бы я не хотел, нужно выходить на поле и играть матч.

– Заканчивается многодневный вояж во Львов, вы одержали две победы над «Рухом», в этих матчах вы проверили два состава, что увидели? Довольны?

– Для нас каждый следующий матч – самый важный. Сейчас это поединок, который состоится в Киеве 6 апреля против «Левого Берега». Готовимся к нему с максимальной ответственностью как среди игроков, так и тренерского штаба и персонала. Безусловно, приятно одержать две победы, но это уже история, ее не изменить. Нужно стоять лицом не к своему прошлому, а к своему будущему.

– Удивил ли вас чем-то соперник, который выбрал похожий план на обе игры?

– Каждая команда во время подготовки нарабатывает свои игровые схемы, тактику, взаимодействия и другие моменты в зависимости от игроков, которые есть у нее в распоряжении. Учитывая травмированных, она может меняться. Но, анализируя действия нашего соперника, мы увидели, что «Рух» с самого начала весенней части чемпионата действовал в одном стиле. И за период в трое суток между матчами что-то изменить почти невозможно. Поэтому от соперника мы ожидали именно такой игры.