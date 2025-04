Соболева досрочно завершила матч 1/8 финала на турнире WTA 125 в Анталье

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 207) завершила выступления на грунтовом турнире WTA 125 в Анталье, Турция.

В 1/8 финала украинка вышла на корт против лаки-лузера Чжен Ушуан (Китай, WTA 278). Девушки обменялись сетами, в третьей партии Анастасия отдала первые три гейма и снялась с матча из-за травмы ноги.

WTA 125 Анталья. Грунт. 1/8 финала

Чжен Ушуан (Китай) [Q] – Анастасия Соболева (Украина) – 3:6, 6:3, 3:0, RET., Соболева

Это была первая встреча соперниц.

Соболева впервые в 2025 года сыграла на соревнованиях категории WTA 125. В 1-м круге она прошла Чаглу Бююкакчай.

In play medical time out for Anastasia Soboleva.



She stopped playing and was touching her leg area.



Wushuang Zheng on serve at 3-0 (30-0) in set 3. pic.twitter.com/ddWdcOzah2