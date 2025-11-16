Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
16 ноября 2025, 20:32
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 17 до 23 ноября

W75 Сидней (Австралия – хард). Perpetual NSW Open

Одиночный разряд, первый круг

  • Юлия Стародубцева (Украина) – ТВА

W75 Петанж (Люксембург – хард, зал), Kyotec Open

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Виктория Паганетти (Италия, 3) – Анна Бурчак (Украина) – 7:6 (7:1), 6:1
  • Анна Бугуффа (Франция) – Анастасия Фирман (Украина, 12) – 1:6, 1:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Йоси Демс (Германия, 7) – Анастасия Фирман (Украина, 12) – ТВА

Одиночный разряд, первый круг

  • Дарья Снигур (Украина) – ТВА

W50 Трнава (Словакия – хард, зал), The 1st W50 Empire Tennis Academy Indoor 2025

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА

Одиночный разряд, первый круг

  • Анастасия Соболева (Украина) – ТВА

W35 Эраклион (Греция – грунт), W35 Heraklion

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Дарья Дятлова (Украина) – Мишель Тихонко (США) – 3:6, 1:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Ариэль Авидан (Израиль) – Катерина Дятлова (Украина, 12) – 17.11

W35 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Стефания Карпалюк (Украина) – Доротея Петрович (Сербия) – 4:6, 6:1, 5:10
  • Мария Емшанова (Украина) – Аля Сеница (Словения, 11) – 3:6, 2:6

W35 Бока Ратон (Флорида, США – грунт), MNO Tennis W35 Hosted By The Polo Club

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W15 Алькала де Энарес (Испания – хард), Open Internacional Ciudad De Alcala de Henares

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Мелисса Бойден (Великобритания, 5) – София Васильева (Украина) – 16.11
  • Серафима Васильева (Украина) – Селия Кампо (Испания) – 16.11
  • Карлотта Мулет (Испания) – Полина Козелло (Украина) – 16.11
  • Алекса Бастос-Соуза (Испания) – Евгения Зеленская (Украина) – 16.11

W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hoteks Tour by FTT

Одиночный разряд, первый круг

  • Мария Лазаренко (Украина) – ТВА

W15 Лоусада (Португалия – хард, зал), Lousada Indoor Open I

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Эшли Саймс (Австралия) – Мария Ноздрачева (Украина, 12) – 6:1, 6:4

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Елена Грекул (Украина, 5) – Глория Де Сантис (Италия, 16) – 17.11, не ранее 14:30

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 20 Sharm Elsheikh Women's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Варвара Бернович – Дарья Волкова (Украина) – 4:6, 6:3, 10:8
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 10–16.11
