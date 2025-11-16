Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 17 до 23 ноября
W75 Сидней (Австралия – хард). Perpetual NSW Open
Одиночный разряд, первый круг
- Юлия Стародубцева (Украина) – ТВА
W75 Петанж (Люксембург – хард, зал), Kyotec Open
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Виктория Паганетти (Италия, 3) – Анна Бурчак (Украина) – 7:6 (7:1), 6:1
- Анна Бугуффа (Франция) – Анастасия Фирман (Украина, 12) – 1:6, 1:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Йоси Демс (Германия, 7) – Анастасия Фирман (Украина, 12) – ТВА
Одиночный разряд, первый круг
- Дарья Снигур (Украина) – ТВА
W50 Трнава (Словакия – хард, зал), The 1st W50 Empire Tennis Academy Indoor 2025
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Катерина Лазаренко (Украина) – ТВА
Одиночный разряд, первый круг
- Анастасия Соболева (Украина) – ТВА
W35 Эраклион (Греция – грунт), W35 Heraklion
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Дарья Дятлова (Украина) – Мишель Тихонко (США) – 3:6, 1:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Ариэль Авидан (Израиль) – Катерина Дятлова (Украина, 12) – 17.11
W35 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Стефания Карпалюк (Украина) – Доротея Петрович (Сербия) – 4:6, 6:1, 5:10
- Мария Емшанова (Украина) – Аля Сеница (Словения, 11) – 3:6, 2:6
W35 Бока Ратон (Флорида, США – грунт), MNO Tennis W35 Hosted By The Polo Club
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Анита Сагдиева (Украина) – ТВА
W15 Алькала де Энарес (Испания – хард), Open Internacional Ciudad De Alcala de Henares
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Мелисса Бойден (Великобритания, 5) – София Васильева (Украина) – 16.11
- Серафима Васильева (Украина) – Селия Кампо (Испания) – 16.11
- Карлотта Мулет (Испания) – Полина Козелло (Украина) – 16.11
- Алекса Бастос-Соуза (Испания) – Евгения Зеленская (Украина) – 16.11
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hoteks Tour by FTT
Одиночный разряд, первый круг
- Мария Лазаренко (Украина) – ТВА
W15 Лоусада (Португалия – хард, зал), Lousada Indoor Open I
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Эшли Саймс (Австралия) – Мария Ноздрачева (Украина, 12) – 6:1, 6:4
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Елена Грекул (Украина, 5) – Глория Де Сантис (Италия, 16) – 17.11, не ранее 14:30
W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 20 Sharm Elsheikh Women's Future
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Варвара Бернович – Дарья Волкова (Украина) – 4:6, 6:3, 10:8
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Одному из фанатов на трибуне стало плохо, Карлос и Янник ждали разрешение продолжить
Смотрите самые интересные моменты матча отбора на ЧМ-2026