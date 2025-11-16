Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 17–23.11
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 10 до 16 ноября
М25 Луанда (Ангола – хард), Kikuxi Open II
Одиночный разряд, первый круг
- Эрик Ваншельбойм (Украина) – ТВА
М25 Вали-ди-Лобу (Португалия – хард)
Одиночный разряд, первый круг
- Александр Брайнин (Украина) – ТВА
- Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
М25 Эраклион (Греция – хард), M25 Heraklion
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Максим Калабишка (Украина) – Витторио Лавацца (Италия) – 6:0, 6:1
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Максим Калабишка (Украина) – Миха Ветрих (Словения, 9) – 17.11, не ранее 13:30
М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Тимофей Карпалюк (Украина) – Мирча Мортасифу (Румыния) – 6:4, 5:7, 14:16
- Матео Альварес (Испания) – Тимофей Милованов (Украина) – 2:6, 6:3, 11:9
Одиночный разряд, первый круг
- Александр Овчаренко (Украина) – ТВА
М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours By FTT
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Арсений Миронов (Украина) – Алаа Трифи (Тунис, 15) – 3:6, 1:6
М15 Бхубханесвар (Индия – хард)
Одиночный разряд, первый круг
- Вадим Коновчук (Украина) – ТВА
М15 Куала Лумпур (Малайзия – хард), M15 KL ITF World Tennis Tour 2025 (2)
Одиночный разряд, первый круг
- Тимур Бельдюгин (Украина) – ТВА
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 22 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Алексей Видунов – Дмитрий Цал (Украина) – 1:6, 6:4, 3:10
- Василий Макаренко (Украина) – Хамуд Эйяд (Египет) – 4:6, 3:6
- Владимир Ужиловский (Украина) – Марат Салбиев – 3:6, 2:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Дмитрий Цал (Украина) – Макс ван Нюнен (Нидерланды, 14) – ТВА
