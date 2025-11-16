Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ITF
16 ноября 2025, 19:36 | Обновлено 16 ноября 2025, 19:37
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 17–23.11

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 17–23.11
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 10 до 16 ноября

М25 Луанда (Ангола – хард), Kikuxi Open II

Одиночный разряд, первый круг

  • Эрик Ваншельбойм (Украина) – ТВА

М25 Вали-ди-Лобу (Португалия – хард)

Одиночный разряд, первый круг

  • Александр Брайнин (Украина) – ТВА
  • Георгий Кравченко (Украина) – ТВА

М25 Эраклион (Греция – хард), M25 Heraklion

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Максим Калабишка (Украина) – Витторио Лавацца (Италия) – 6:0, 6:1

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Максим Калабишка (Украина) – Миха Ветрих (Словения, 9) – 17.11, не ранее 13:30

М25 Анталья (Турция – грунт), Antalya Series

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Тимофей Карпалюк (Украина) – Мирча Мортасифу (Румыния) – 6:4, 5:7, 14:16
  • Матео Альварес (Испания) – Тимофей Милованов (Украина) – 2:6, 6:3, 11:9

Одиночный разряд, первый круг

  • Александр Овчаренко (Украина) – ТВА

М15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours By FTT

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Арсений Миронов (Украина) – Алаа Трифи (Тунис, 15) – 3:6, 1:6

М15 Бхубханесвар (Индия – хард)

Одиночный разряд, первый круг

  • Вадим Коновчук (Украина) – ТВА

М15 Куала Лумпур (Малайзия – хард), M15 KL ITF World Tennis Tour 2025 (2)

Одиночный разряд, первый круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина) – ТВА

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 22 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Алексей Видунов – Дмитрий Цал (Украина) – 1:6, 6:4, 3:10
  • Василий Макаренко (Украина) – Хамуд Эйяд (Египет) – 4:6, 3:6
  • Владимир Ужиловский (Украина) – Марат Салбиев – 3:6, 2:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Дмитрий Цал (Украина) – Макс ван Нюнен (Нидерланды, 14) – ТВА
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 10–16.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 10–16.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 3–9.11
