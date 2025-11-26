Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Соболева в статусе андердога одолела 169-ю ракетку на турнире W75 в Трнаве
ITF
26 ноября 2025, 17:32
Соболева в статусе андердога одолела 169-ю ракетку на турнире W75 в Трнаве

Анастасия вышла в 1/8 финала соревнований в Словакии после победы над Понше

Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 267) успешно стартовала на турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В первом раунде украинка в двух сетах разобралась с пятой сеяной Джессикой Понше (Франция, WTA 169) за 1 час и 25 минут.

ITF W75 Трнава. Хард в помещении, 1/16 финала

Джессика Понше (Франция) [5] – Анастасия Соболева (Украина) – 4:6, 4:6

Перед стартом поединка букмекерские конторы считали Понше очевидной фавориткой, а Соболеву – андредогом.

Анастасия впервые провела очное противостояние против Джессики.

Соболева добыла самую рейтинговую победу с мая 2025 года, когда прошла Франческу Джонс в финале квалификации Ролан Гаррос – британка тогда занимала 122-е место в рейтинге WTA.

Анастасия во втором круге соревнований в Словакии поборется против Радки Зелничковой (Словакия, WTA 486).

Анастасия Соболева Джессика Понше ITF Трнава
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
