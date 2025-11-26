Соболева в статусе андердога одолела 169-ю ракетку на турнире W75 в Трнаве
Анастасия вышла в 1/8 финала соревнований в Словакии после победы над Понше
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 267) успешно стартовала на турнире ITF W75 в Трнаве (Словакия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В первом раунде украинка в двух сетах разобралась с пятой сеяной Джессикой Понше (Франция, WTA 169) за 1 час и 25 минут.
ITF W75 Трнава. Хард в помещении, 1/16 финала
Джессика Понше (Франция) [5] – Анастасия Соболева (Украина) – 4:6, 4:6
Перед стартом поединка букмекерские конторы считали Понше очевидной фавориткой, а Соболеву – андредогом.
Анастасия впервые провела очное противостояние против Джессики.
Соболева добыла самую рейтинговую победу с мая 2025 года, когда прошла Франческу Джонс в финале квалификации Ролан Гаррос – британка тогда занимала 122-е место в рейтинге WTA.
Анастасия во втором круге соревнований в Словакии поборется против Радки Зелничковой (Словакия, WTA 486).
