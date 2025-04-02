Соболева успешно стартовала на турнире WTA 125 в Турции, выиграв сет 6:0

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 207) вышла во 2-й раунд грунтового турнира WTA 125 в Анталье, Турция.

В 1/16 финала украинка в двух сетах разобралась с представительницей Турции Чагла Бююкакчай (WTA 333) за 1 час и 15 минут.

WTA 125 Анталья. Грунт. 1/16 финала

Чагла Бююкакчай (Турция) [WC] – Анастасия Соболева (Украина) – 4:6, 0:6

Это была первая встреча соперниц. Анастасия продлила лузстрик Бююкакчай до четырех матчей.

Во втором круге Соболева сыграет против Чжен Ушуан, которая на старте соревнований сенсационно выбила польку Майю Хвалинскую.

Соболева впервые с января играет на турнире категории WTA. На прошлой неделе 20-летняя украинка покинула 35-тысячник в Анталье на стадии 1/8 финала.

Анастасия во второй раз в карьере выиграл сет со счетом 6:0 на соревнованиях под эгидой WTA.