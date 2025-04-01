«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру

Журналисты популярного испанского ресурса AS отметили уверенные выступления вратаря Реала Андрея Лунина, который сегодня должен помочь команде выйти в финал.

В основе выйдет украинский кипер.

«Кубок принадлежит Лунину. Пока что Анчелотти в Кубке Испании доверяет украинцу, и есть большой шанс, что он сыграет в финале, если команда туда выйдет».

«И Лунин заслужил играть не только из-за травмы Куртуа. В первом матче с Реал Сосьедадом Андрей был героем встречи со своими сейвами и спас Мадрид. Реал в Кубке Испании остается во многом благодаря Лунину», – считают журналисты.

В 22:30 начнется ответный матч Реал против Реала Сосьедада после победы мадридцев 1:0 в первой игре.