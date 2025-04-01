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  4. «Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
Кубок Испании
01 апреля 2025, 18:48 |
436
0

«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру

Сегодня команда может выйти в плей-офф

01 апреля 2025, 18:48 |
436
0
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Журналисты популярного испанского ресурса AS отметили уверенные выступления вратаря Реала Андрея Лунина, который сегодня должен помочь команде выйти в финал.

В основе выйдет украинский кипер.

«Кубок принадлежит Лунину. Пока что Анчелотти в Кубке Испании доверяет украинцу, и есть большой шанс, что он сыграет в финале, если команда туда выйдет».

«И Лунин заслужил играть не только из-за травмы Куртуа. В первом матче с Реал Сосьедадом Андрей был героем встречи со своими сейвами и спас Мадрид. Реал в Кубке Испании остается во многом благодаря Лунину», – считают журналисты.

В 22:30 начнется ответный матч Реал против Реала Сосьедада после победы мадридцев 1:0 в первой игре.

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Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
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