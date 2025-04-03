ПИХАЛЕНОК: «На каждую команду нужно настраиваться, как на Шахтер»

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок прокомментировал победу над «Рухом» в четвертьфинальном матче Кубка Украины.

– Хорошо, что забил, что мы выиграли этот матч, но мы могли и раньше забивать, в частности, в начале матча имели два момента. Если бы их реализовали, было бы намного легче, а так пришлось понервничать во втором тайме, ведь у «Руха» тоже были моменты после перерыва.

– Расскажите о своем голе: вы на замахе «убрали» Дидыка, этот гол достаточно показателен. Думали о том, чтобы сделать такую паузу, или действовали по ситуации?

– Я видел, что он «выбрасывается», поэтому «убрал» его на замахе и направил мяч в дальний угол.

– «Динамо» уже в полуфинале Кубка, до финала остался еще один шаг, трофей уже совсем близко. Также команда борется за чемпионство, или решающий отрезок уже начался?

– Он уже давно начался, у нас каждая игра – как финал.

– В чемпионате впереди еще несколько матчей, скоро встреча с «Шахтером», как будете готовиться к этому ментально и психологически? Как влияет преимущество «Динамо» в очках и то, что команда находится на первом месте в турнирной таблице?

– Нужно смотреть только на себя и идти от матча к матчу. Наш следующий соперник «Левый Берег», на каждую команду следует настраиваться, как на «Шахтер», тогда будет и результат.

– У вас недавно была травма, вы вернулись на поле, но не сыграли полный матч, таким было решение тренера? Как в целом оцените свою готовность и физическое состояние?

– Тренер увидел, что я начал уставать, поэтому правильно сделал, что заменил меня. Мне нужно еще набирать форму.