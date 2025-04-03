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Испания
03 апреля 2025, 15:12 |
570
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«Еще один сезон с пустыми руками». Реакция фанов на матч Атлетико – Барса

«Атлетико» снова может остаться без трофеев

03 апреля 2025, 15:12 |
570
0
«Еще один сезон с пустыми руками». Реакция фанов на матч Атлетико – Барса
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 2 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Атлетико» – «Барселона». Гости одержали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч на 27-й минуте забил Ферран Торрес. Первый матч команд закончился вничью 4:4. «Барселона» выиграла противостояние (5:4) и вышла в финал турнира, где сыграет с «Реалом».

Фаны «Атлетико» разочарованы результатом и хотят отставки тренера.

Arthur RM: Мои самые искренние поздравления болельщикам «Атлетико», «Чоло» и «Колхонерос» с невероятным подвигом: они не выиграли ни одного титула в течение еще одного года. Спасибо, что заставили мир футбола так смеяться.

J. Á. P. S.: После 5 лет не без побед, но и без борьбы за какой-либо титул, я думаю, пришло время пересмотреть, стоит ли Симеоне продолжать карьеру. На самом деле я думаю, что мы ОЧЕНЬ опоздали. Это должно закончиться сейчас.

dealer: еще один сезон с пустыми руками… должны быть изменения СЕЙЧАС.

Cristian-O: Наконец, в «Атлетико» начинают понимать, что Симеоне – обманщик.

Болельщики «Барселоны» с нетерпением ждут финала.

Ibukun Aluko: Сезон треблов снова здесь!!! Я так горжусь этой командой.

CeejayCrypto: Давайте покажем другим мадридистам, как это делается.

outlieur: Уродливая победа, но все же победа. Вперед Барса!

𝐋𝐑: Пришло время снова завладеть Мадридом.

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Атлетико Мадрид Атлетико - Барселона Кубок Испании по футболу Барселона реакция болельщиков Ферран Торрес Диего Симеоне
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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