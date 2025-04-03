«Еще один сезон с пустыми руками». Реакция фанов на матч Атлетико – Барса
«Атлетико» снова может остаться без трофеев
В среду, 2 апреля состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка Испании «Атлетико» – «Барселона». Гости одержали победу со счетом 1:0.
Единственный мяч на 27-й минуте забил Ферран Торрес. Первый матч команд закончился вничью 4:4. «Барселона» выиграла противостояние (5:4) и вышла в финал турнира, где сыграет с «Реалом».
Фаны «Атлетико» разочарованы результатом и хотят отставки тренера.
Arthur RM: Мои самые искренние поздравления болельщикам «Атлетико», «Чоло» и «Колхонерос» с невероятным подвигом: они не выиграли ни одного титула в течение еще одного года. Спасибо, что заставили мир футбола так смеяться.
J. Á. P. S.: После 5 лет не без побед, но и без борьбы за какой-либо титул, я думаю, пришло время пересмотреть, стоит ли Симеоне продолжать карьеру. На самом деле я думаю, что мы ОЧЕНЬ опоздали. Это должно закончиться сейчас.
dealer: еще один сезон с пустыми руками… должны быть изменения СЕЙЧАС.
Cristian-O: Наконец, в «Атлетико» начинают понимать, что Симеоне – обманщик.
Болельщики «Барселоны» с нетерпением ждут финала.
Ibukun Aluko: Сезон треблов снова здесь!!! Я так горжусь этой командой.
CeejayCrypto: Давайте покажем другим мадридистам, как это делается.
outlieur: Уродливая победа, но все же победа. Вперед Барса!
𝐋𝐑: Пришло время снова завладеть Мадридом.
Final del partido. pic.twitter.com/WUHfT6gNXB— Atlético de Madrid (@Atleti) April 2, 2025
🚨 FULL TIME!!!!!!!!!! 🚨— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 2, 2025
INTO THE COPA DEL REY FINAL! pic.twitter.com/Dy4GOTQdaX
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