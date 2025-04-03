Хватило одного гола. Барселона минимально одолела Атлетико
Гол Феррана Торреса вывел «Барсу» в финал Кубка Испании, где каталонцы не играли уже 4 года
Отчет с матча ожидайте в ближайшее время.
Кубок Испании. Полуфинал. Второй матч
Голы: Ф. Торрес, 27
Предупреждения: Аспиликуэта, 6, Де Пауль, 13, Мандава, 31, Альварес, 45+3, Молина, 59 – Де Йонг, 35, Бальде, 68, Мартин 90+3
«Атлетико»: Муссо – Мандава (Сёрлот, 46), Ле Норман (Молина, 58), Хименес, Аспиликуэта (Галан, 46), Льоренте – Де Пауль, Барриос, Симеоне (Ленгле, 46) – Гризманн (Рикельме, 81), Альварес
«Барселона»: Щенсный – Бальде, Мартинес, Кубарси (Э. Гарсия, 58), Кунде – Педри, Ф. Лопес (Араухо, 58), Де Йонг – Рафинья, Ямал (Мартин, 86), Ф. Торрес (Левандовский, 74)
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра (Бенидорм, Испания)
Стадион: «Рияд Эйр Метрополитано» (Мадрид, Испания)
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60, 61 - проход(ы) АТМ
74/75 - проход/победа по пенальти РМА
92 - проход АТМ
12/13 - проход АТМ через экстра-тайм
Итого: 4-1
ЭльКласико в финалах:
Р 1936
ФСБ 1968
Р 1974
ФСБ 1983, 1990
Р 2011, 2014
Итого: барса сравнивает счёт в финальных ривалри или сливочные берут 3-ью дуэль подряд в 21 ст.
мдаа ... Реал как всегда получает себе соперника проще, барсу вместо атм в Кубке Испании или АТМ вместо барсы в Лиге Чемпионов (я о финалах по_прежнему) зачёркнуто ...