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Кубок Испании
Атлетико Мадрид
02.04.2025 22:30 - : -
Барселона
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Кубок Испании
01 апреля 2025, 23:09 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:14
47
0

Атлетико – Барселона. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча Кубка Испании

01 апреля 2025, 23:09 | Обновлено 01 апреля 2025, 23:14
47
0
Атлетико – Барселона. Текстовая трансляция матча
REUTERS/Albert Gea

В среду, 2 апреля, состоится ответный матч Кубка Испании, в котором «Атлетико» встретится с «Барселоной». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано», игра начнется в 22:30.

В первом матче полуфинала каталонцы и «матрасники» устроили настоящую голевую перестрелку, подарив зрителям зрелище и эмоциональные качели. Уже в первые 10 минут матча «Атлетико» вел в 2 мяча. Однако впоследствии «Барса» смогла не только отыграться, но и выйти вперед и при этом увеличила преимущество. Казалось, что подопечные Флика смогут довести матч до победной концовки без особого труда, но не тут-то было: команда Симеоне не стала мириться с проигрышем, и усилиями Льоренте и Серлота сравняла счет под занавес игры (матч завершился со счетом 4:4).

Интересно то, что эта очная встреча между командами стала первой с 1997 года, где команды на двоих смогли забить более семи голов за матч. Также стоит внимания тот факт, что в 2017 году обе команды играли между собой именно в полуфинале Кубка Испании, где «сине-гранатовые» по сумме двух встреч не пустили «матрасников» в финал турнира. Поэтому у подопечных Симеоне есть шанс вернуть долг восьмилетней давности и стать наконец финалистом данного соревнования.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
2 апреля 2025 -
22:30
Барселона
Победа Атлетико 2.97 Сделать ставку

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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