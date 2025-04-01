В среду, 2 апреля, состоится ответный матч Кубка Испании, в котором «Атлетико» встретится с «Барселоной». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано», игра начнется в 22:30.

В первом матче полуфинала каталонцы и «матрасники» устроили настоящую голевую перестрелку, подарив зрителям зрелище и эмоциональные качели. Уже в первые 10 минут матча «Атлетико» вел в 2 мяча. Однако впоследствии «Барса» смогла не только отыграться, но и выйти вперед и при этом увеличила преимущество. Казалось, что подопечные Флика смогут довести матч до победной концовки без особого труда, но не тут-то было: команда Симеоне не стала мириться с проигрышем, и усилиями Льоренте и Серлота сравняла счет под занавес игры (матч завершился со счетом 4:4).

Интересно то, что эта очная встреча между командами стала первой с 1997 года, где команды на двоих смогли забить более семи голов за матч. Также стоит внимания тот факт, что в 2017 году обе команды играли между собой именно в полуфинале Кубка Испании, где «сине-гранатовые» по сумме двух встреч не пустили «матрасников» в финал турнира. Поэтому у подопечных Симеоне есть шанс вернуть долг восьмилетней давности и стать наконец финалистом данного соревнования.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Барселона», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Атлетико Мадрид Барселона Победа Атлетико 2.97 Сделать ставку

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