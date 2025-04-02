2 апреля ответный матч в рамках Кубка Испании проведут Атлетико Мадрид и Барселона. Старт встречи запланирован на 22:30 по киевскому времени.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» в этом сезоне выглядели солидно, пытались везде успеть, но реальные шансы на трофей у них остались только в Кубке Испании. В чемпионате команда идет третьей, отставание от лидера уже составляет 9 очков, подопечные Симеоне выдали серию из трех матчей без побед в Ла Лиге, набрав всего очко за этот отрезок. В последнем туре не смогли обыграть на выезде Эспаньол – 1:1.

Клуб уже вылетел с Лиги Чемпионов, уступив в 1/8 финала мадридскому Реалу в серии пенальти, хоть и играли хорошо. Есть ощущение, что на весь сезон сил не хватило, ведь всего одну победу удалось одержать в последних пяти играх.

Серьезно по амбициям ударило недавнее поражение дома от Барселоны в Ла Лиге, когда «матрасники» к 72-й минуте вели 2:0, а в итоге уступили 2:4. Не сыграет в этом матче Корреа из-за дисквалификации, а Коке под вопросом, у него было повреждение.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Барселона

Каталонцы пока что имеют возможность сделать трэбл в этом сезоне, хотя сценарий, когда клуб останется без трофеев, тоже возможен. В чемпионате Барса удерживает лидерство, однако, второй Реал находится на расстоянии 3 очков. Свой последний матч команда выиграла дома у Жироны со счетом 4:1, чем довела серию без поражений во всех турнирах до 20 матчей. Последний раз уступали как раз Атлетико, в конце прошлого года на своем поле в чемпионате – 1:2.

Подопечные Ханси Флика продолжают борьбу и в Лиге Чемпионов, где сыграют в четвертьфинале против проходимой Боруссии Дортмунд, а далее будет победитель пары Бавария – Интер.

Команда на ходу, важно, чтоб такого запала хватило до конца сезона. Из-за травм предстоящую встречу пропустят: Берналь, Касадл, Кристенсен, Ольмо и тер Штеген.

Личные встречи

Вспоминать богатую историю очных противостояний этих великих клубов нет смысла, но стоит поговорить о первой полуфинальной битве. Тот матч многие считают лучшим в этом футбольном сезоне, Атлетико вел в гостях 2:0 к 6-й минуте, но в итоге Барса выиграла первый тайм 3:2. Во втором тайме каталонцы забили еще раз, но тут камбэк уже устроили гости, сумев сравнять счет – 4:4.

Прогноз

Поскольку это будет захватывающая и непредсказуемая битва, сложно определиться с фаворитом. Изначально соперникам давали равные шансы на успех, сейчас небольшой перевес отдают Барсе.

Учитывая важность встречи и результат первой игры, такой матч обязательно надо посмотреть. Рискну поставить на проход в финал Барселоны за 1,7.

Прогноз Sport.ua Атлетико Мадрид Барселона Проход Барселоны в финал 1.70 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.