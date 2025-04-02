Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч
Кубок Испании
Атлетико Мадрид
02.04.2025 22:30 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 апреля 2025, 07:40 |
269
0

Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч

Ответный матч 1/2 финала Кубка Испании состоится 2 апреля в 22:30 по Киеву

02 апреля 2025, 07:40 |
269
0
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч
Коллаж Sport.ua

2 апреля ответный матч в рамках Кубка Испании проведут Атлетико Мадрид и Барселона. Старт встречи запланирован на 22:30 по киевскому времени.

Атлетико Мадрид

«Матрасники» в этом сезоне выглядели солидно, пытались везде успеть, но реальные шансы на трофей у них остались только в Кубке Испании. В чемпионате команда идет третьей, отставание от лидера уже составляет 9 очков, подопечные Симеоне выдали серию из трех матчей без побед в Ла Лиге, набрав всего очко за этот отрезок. В последнем туре не смогли обыграть на выезде Эспаньол – 1:1.

Клуб уже вылетел с Лиги Чемпионов, уступив в 1/8 финала мадридскому Реалу в серии пенальти, хоть и играли хорошо. Есть ощущение, что на весь сезон сил не хватило, ведь всего одну победу удалось одержать в последних пяти играх.

Серьезно по амбициям ударило недавнее поражение дома от Барселоны в Ла Лиге, когда «матрасники» к 72-й минуте вели 2:0, а в итоге уступили 2:4. Не сыграет в этом матче Корреа из-за дисквалификации, а Коке под вопросом, у него было повреждение.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Барселона

Каталонцы пока что имеют возможность сделать трэбл в этом сезоне, хотя сценарий, когда клуб останется без трофеев, тоже возможен. В чемпионате Барса удерживает лидерство, однако, второй Реал находится на расстоянии 3 очков. Свой последний матч команда выиграла дома у Жироны со счетом 4:1, чем довела серию без поражений во всех турнирах до 20 матчей. Последний раз уступали как раз Атлетико, в конце прошлого года на своем поле в чемпионате – 1:2.

Подопечные Ханси Флика продолжают борьбу и в Лиге Чемпионов, где сыграют в четвертьфинале против проходимой Боруссии Дортмунд, а далее будет победитель пары Бавария – Интер.

Команда на ходу, важно, чтоб такого запала хватило до конца сезона. Из-за травм предстоящую встречу пропустят: Берналь, Касадл, Кристенсен, Ольмо и тер Штеген.

Личные встречи

Вспоминать богатую историю очных противостояний этих великих клубов нет смысла, но стоит поговорить о первой полуфинальной битве. Тот матч многие считают лучшим в этом футбольном сезоне, Атлетико вел в гостях 2:0 к 6-й минуте, но в итоге Барса выиграла первый тайм 3:2. Во втором тайме каталонцы забили еще раз, но тут камбэк уже устроили гости, сумев сравнять счет – 4:4.

Прогноз

Поскольку это будет захватывающая и непредсказуемая битва, сложно определиться с фаворитом. Изначально соперникам давали равные шансы на успех, сейчас небольшой перевес отдают Барсе.

Учитывая важность встречи и результат первой игры, такой матч обязательно надо посмотреть. Рискну поставить на проход в финал Барселоны за 1,7.

Прогноз Sport.ua
Атлетико Мадрид
2 апреля 2025 -
22:30
Барселона
Проход Барселоны в финал 1.70 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании
Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Фенербахче – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Турции
Атлетико Мадрид Барселона Атлетико - Барселона Кубок Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Футбол | 02 апреля 2025, 01:11 18
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал

Сливочные вырвали ничью в ответном поединке, команды завершили игру со счетом 4:4

«Увезли бы в аэропорт». Тренер клуба АПЛ подколол лидера Ливерпуля
Футбол | 02 апреля 2025, 08:16 0
«Увезли бы в аэропорт». Тренер клуба АПЛ подколол лидера Ливерпуля
«Увезли бы в аэропорт». Тренер клуба АПЛ подколол лидера Ливерпуля

Дэвид Моес хочет, чтобы Мохамед Салах ушел из «Ливерпуля»

Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Футбол | 01.04.2025, 12:14
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Бокс | 02.04.2025, 08:27
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Футбол | 01.04.2025, 13:10
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
01.04.2025, 07:48 29
Футбол
«Должен сломать их всех». Капитан Ромы обратился к Довбику после его гола
«Должен сломать их всех». Капитан Ромы обратился к Довбику после его гола
31.03.2025, 20:02
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
31.03.2025, 09:04 7
Футбол
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
Неудачное приобретение. Украинский форвард разочаровал иностранный клуб
01.04.2025, 12:13 8
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
01.04.2025, 08:54 6
Бокс
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
31.03.2025, 11:47
Биатлон
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
31.03.2025, 13:52 10
Бокс
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
01.04.2025, 08:30 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем