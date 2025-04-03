Атлетико Мадрид

2 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе Метрополитано. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

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В первой игре команды расписали голевую ничью – 4:4. Барса выиграла противостояние (5:4) и вышла в финал турнира, где сыграет с Реалом.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Ответный матч, 2 апреля

Атлетико – Барселона – 0:1 [первый поединок – 4:4]

Гол: Торрес, 27

ГОЛ! 0:1 Торрес, 27 мин.