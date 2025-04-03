Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетико – Барселона – 0:1. Блаугранас вышли в финал. Видео гола и обзор
Кубок Испании
Атлетико Мадрид
02.04.2025 22:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 4:4 0 : 1
Барселона Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
03 апреля 2025, 00:55 |
1432
0

Атлетико – Барселона – 0:1. Блаугранас вышли в финал. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25

03 апреля 2025, 00:55 |
1432
0
Атлетико – Барселона – 0:1. Блаугранас вышли в финал. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

2 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.

Коллективы сыграли на стадионе Метрополитано. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

В первой игре команды расписали голевую ничью – 4:4. Барса выиграла противостояние (5:4) и вышла в финал турнира, где сыграет с Реалом.

Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала

Ответный матч, 2 апреля

Атлетико – Барселона – 0:1 [первый поединок – 4:4]

Гол: Торрес, 27

ГОЛ! 0:1 Торрес, 27 мин.

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Ферран Торрес (Барселона).
По теме:
Милан – Интер – 1:1. Дерби на Сан-Сиро в Кубке Италии. Видео голов и обзор
Какое по счету Эль Класико? Определена финальная пара Кубка Испании 2024/25
Хватило одного гола. Барселона минимально одолела Атлетико
Атлетико Мадрид Барселона Атлетико - Барселона Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Ферран Торрес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Футбол | 03 апреля 2025, 00:34 1
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе

Легендарный страж ворот сделал свой выбор

Известна оценка Бущана за матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии
Футбол | 02 апреля 2025, 01:22 0
Известна оценка Бущана за матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии
Известна оценка Бущана за матч 1/2 финала Кубка Саудовской Аравии

Украинский голкипер провел на поле весь матч

Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Бокс | 02.04.2025, 11:15
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Бокс | 02.04.2025, 08:27
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Декорации другие, итог – тот же. Динамо одолело Рух и в Кубке Украины
Футбол | 02.04.2025, 19:57
Декорации другие, итог – тот же. Динамо одолело Рух и в Кубке Украины
Декорации другие, итог – тот же. Динамо одолело Рух и в Кубке Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
02.04.2025, 09:29
Бокс
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
01.04.2025, 07:48 29
Футбол
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
01.04.2025, 13:10 7
Футбол
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
МОУРИНЬО: «Мне трудно понять, как он тогда не выиграл Золотой мяч»
02.04.2025, 03:32
Футбол
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
02.04.2025, 12:27
Футбол
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
Чемпион мира по версии WBC планирует побить украинца в титульном поединке
01.04.2025, 11:31
Бокс
Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице
Обладатель двух титулов потерял сознание на ринге, а позже умер в больнице
01.04.2025, 13:15 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
01.04.2025, 08:54 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем