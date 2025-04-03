Атлетико Мадрид

Атлетико – Барселона – 0:1. Блаугранас вышли в финал. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Кубка Испании 2024/25
2 апреля прошел ответный матч 1/2 финала Кубка Испании 2024/25 между командами Атлетико и Барселона.
Коллективы сыграли на стадионе Метрополитано. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.
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В первой игре команды расписали голевую ничью – 4:4. Барса выиграла противостояние (5:4) и вышла в финал турнира, где сыграет с Реалом.
Кубок Испании 2024/25. 1/2 финала
Ответный матч, 2 апреля
Атлетико – Барселона – 0:1 [первый поединок – 4:4]
Гол: Торрес, 27
ГОЛ! 0:1 Торрес, 27 мин.
События матча
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