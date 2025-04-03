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Испания
03 апреля 2025, 10:34 |
389
0

Ханси ФЛИК: «Мы страдали во втором тайме»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Атлетико»

03 апреля 2025, 10:34 |
389
0
Ханси ФЛИК: «Мы страдали во втором тайме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Главный тренер каталонской «Барселоны» Ханси Флик прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (1:0, 5:4 по сумме двух матчей) в ответном полуфинале Кубка Испании:

«После последних матчей с «Атлетико» я сказал своей команде, что если мы будем играть так же, то попадем в финал. Матч чемпионата против «Атлетико» в декабре был для нас важным. Мы проиграли, но я сказал об этом игрокам и на пресс-конференции: Я был доволен тем, как мы играли. Мы были на правильном пути, и вы видите это сейчас.

Я очень горжусь этой командой. Они проделали великолепную работу. С мячом в первом тайме, и с защитой во втором тайме. Мы страдали во втором тайме, потому что у них есть блестящие игроки в атаке.

Нелегко играть каждые три дня. Мы с моим тренерским штабом должны с этим справляться. Мы стараемся держать игроков в тонусе, учитывая прогрессирующие нагрузки для каждого футболиста. После рождественской паузы мы значительно прибавили.

Мечтать – это нормально, но мы должны быть сконцентрированными и упорно работать. Мы это сделаем. У нас очень много работы на ближайшие недели, но мы готовы к ней. Меня окружает отличная команда, а еще у меня есть отличные игроки, очень профессиональные и качественные».

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Барселона Атлетико Мадрид Ханс-Дитер Флик Кубок Испании по футболу Атлетико - Барселона пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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