Какое по счету Эль Класико? Определена финальная пара Кубка Испании 2024/25

В Кубке Испании 2024/25 определена финальная пара.

В решающем поединке титул между собой разыграют два самых престижных клуба страны: Реал Мадрид и Барселона.

Путь Реала в Кубке Испании:

1/16 финала: Реал – Депортива Минейра – 5:0

1/8 финала: Реал – Сельта – 5:0

1/4 финала: Реал – Леганес – 3:2

1/2 финала: Реал – Реал Сосьедад – 5:4 [первый матч – 1:0, ответный поединок (после д.в.) – 4:4]

Путь Барселоны в Кубке Испании:

1/16 финала: Барселона – Барбастро – 4:0

1/8 финала: Барселона – Бетис – 5:1

1/4 финала: Барселона – Валенсия – 5:0

1/2 финала: Барселона – Атлетико – 5:4 [первый матч – 4:4, ответный поединок – 1:0]

Реал и Барселона проведут очное противостояние 26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье.

Это будет 260-е Эль Класико в истории (официальные матчи). У Барселоны – 102 победы, у Реала – 105, ничьи – 52.

Реал проведет 41-й финал Кубка. На счету сливочных 20 трофеев. Для Барсы это будет 43-й решающий поединок в этом турнире. У каталонцев 31 титул.