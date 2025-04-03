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  4. Какое по счету Эль Класико? Определена финальная пара Кубка Испании 2024/25
Испания
03 апреля 2025, 00:40 |
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Какое по счету Эль Класико? Определена финальная пара Кубка Испании 2024/25

26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье трофей разыграют Реал Мадрид и Барселона

03 апреля 2025, 00:40 |
50
0
Какое по счету Эль Класико? Определена финальная пара Кубка Испании 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

В Кубке Испании 2024/25 определена финальная пара.

В решающем поединке титул между собой разыграют два самых престижных клуба страны: Реал Мадрид и Барселона.

Путь Реала в Кубке Испании:

  • 1/16 финала: Реал – Депортива Минейра – 5:0
  • 1/8 финала: Реал – Сельта – 5:0
  • 1/4 финала: Реал – Леганес – 3:2
  • 1/2 финала: Реал – Реал Сосьедад – 5:4 [первый матч – 1:0, ответный поединок (после д.в.) – 4:4]

Путь Барселоны в Кубке Испании:

  • 1/16 финала: Барселона – Барбастро – 4:0
  • 1/8 финала: Барселона – Бетис – 5:1
  • 1/4 финала: Барселона – Валенсия – 5:0
  • 1/2 финала: Барселона – Атлетико – 5:4 [первый матч – 4:4, ответный поединок – 1:0]

Реал и Барселона проведут очное противостояние 26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье.

Это будет 260-е Эль Класико в истории (официальные матчи). У Барселоны – 102 победы, у Реала – 105, ничьи – 52.

Реал проведет 41-й финал Кубка. На счету сливочных 20 трофеев. Для Барсы это будет 43-й решающий поединок в этом турнире. У каталонцев 31 титул.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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