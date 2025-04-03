Какое по счету Эль Класико? Определена финальная пара Кубка Испании 2024/25
26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье трофей разыграют Реал Мадрид и Барселона
В Кубке Испании 2024/25 определена финальная пара.
В решающем поединке титул между собой разыграют два самых престижных клуба страны: Реал Мадрид и Барселона.
Путь Реала в Кубке Испании:
- 1/16 финала: Реал – Депортива Минейра – 5:0
- 1/8 финала: Реал – Сельта – 5:0
- 1/4 финала: Реал – Леганес – 3:2
- 1/2 финала: Реал – Реал Сосьедад – 5:4 [первый матч – 1:0, ответный поединок (после д.в.) – 4:4]
Путь Барселоны в Кубке Испании:
- 1/16 финала: Барселона – Барбастро – 4:0
- 1/8 финала: Барселона – Бетис – 5:1
- 1/4 финала: Барселона – Валенсия – 5:0
- 1/2 финала: Барселона – Атлетико – 5:4 [первый матч – 4:4, ответный поединок – 1:0]
Реал и Барселона проведут очное противостояние 26 апреля на Олимпийском стадионе в Севилье.
Это будет 260-е Эль Класико в истории (официальные матчи). У Барселоны – 102 победы, у Реала – 105, ничьи – 52.
Реал проведет 41-й финал Кубка. На счету сливочных 20 трофеев. Для Барсы это будет 43-й решающий поединок в этом турнире. У каталонцев 31 титул.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Винисиус Жуниор может покинуть клуб, чтобы освободить место для Флориана Вирца
Однако на этот раз команда Пономарева кое-где была даже очень близкой к сенсации