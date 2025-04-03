Будет большая чистка. Ман Сити собирается провести распродажу
«Горожане» намерені отпустить десятерых игроков
Английский «Манчестер Сити» готовится нінешним летом провести большую распродажу, сообщает FootMercato.
Как сообщается, в рамках этой распродажи уйти покинуть «горожан» могут десять игроков: Илкай Гюндоган, Эдерсон Мораес, Жереми Доку, Кевин де Брюйне, Джон Стоунз, Джек Грилиш, Бернанрду Силва, Матео Ковачич, Джон Макэйти и Штефан Ортега.
Стоит отметить, что двое из этого списка, Эдерсон и Ортега – вратари. Таким образом, летом «Сити» платниует оставить только 39-летнего третьего вратаря Скотта Карсона, а также воспитанников молодежной системы Макса Хадсона и Спайка Бритса, которые попадали в заявку на матчи первой команды.
Ранее сообщалось о том, что Джеком Грилишем интересуется испанский «Атлетико» Мадрид.
🚨 Manchester City are preparing for a big squad overhaul this summer: 👋— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 3, 2025
These players could leave the club:
🇩🇪 Ilkay Gündogan
🇧🇷 Ederson
🇧🇪 Jérémy Doku
🇧🇪 Kevin De Bruyne
🏴 John Stones
🇵🇹 Bernardo Silva
🏴 Jack Grealish
🇭🇷 Mateo Kovacic
🏴 John McAtee
🇩🇪 Stefan Ortega… pic.twitter.com/RI66FMoC2D
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