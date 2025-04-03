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Англия
03 апреля 2025, 14:55 | Обновлено 03 апреля 2025, 14:56
397
0

Будет большая чистка. Ман Сити собирается провести распродажу

«Горожане» намерені отпустить десятерых игроков

03 апреля 2025, 14:55 | Обновлено 03 апреля 2025, 14:56
397
0
Будет большая чистка. Ман Сити собирается провести распродажу
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Манчестер Сити» готовится нінешним летом провести большую распродажу, сообщает FootMercato.

Как сообщается, в рамках этой распродажи уйти покинуть «горожан» могут десять игроков: Илкай Гюндоган, Эдерсон Мораес, Жереми Доку, Кевин де Брюйне, Джон Стоунз, Джек Грилиш, Бернанрду Силва, Матео Ковачич, Джон Макэйти и Штефан Ортега.

Стоит отметить, что двое из этого списка, Эдерсон и Ортега – вратари. Таким образом, летом «Сити» платниует оставить только 39-летнего третьего вратаря Скотта Карсона, а также воспитанников молодежной системы Макса Хадсона и Спайка Бритса, которые попадали в заявку на матчи первой команды.

Ранее сообщалось о том, что Джеком Грилишем интересуется испанский «Атлетико» Мадрид.

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Манчестер Сити трансферы АПЛ Илкай Гюндоган Эдерсон Жереми Доку Кевин де Брюйне Джон Стоунз Джек Грилиш Бернарду Силва Матео Ковачич Штефан Ортега
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
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