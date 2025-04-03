Будет большая чистка. Ман Сити собирается провести распродажу

Английский «Манчестер Сити» готовится нінешним летом провести большую распродажу, сообщает FootMercato.

Как сообщается, в рамках этой распродажи уйти покинуть «горожан» могут десять игроков: Илкай Гюндоган, Эдерсон Мораес, Жереми Доку, Кевин де Брюйне, Джон Стоунз, Джек Грилиш, Бернанрду Силва, Матео Ковачич, Джон Макэйти и Штефан Ортега.

Стоит отметить, что двое из этого списка, Эдерсон и Ортега – вратари. Таким образом, летом «Сити» платниует оставить только 39-летнего третьего вратаря Скотта Карсона, а также воспитанников молодежной системы Макса Хадсона и Спайка Бритса, которые попадали в заявку на матчи первой команды.

Ранее сообщалось о том, что Джеком Грилишем интересуется испанский «Атлетико» Мадрид.