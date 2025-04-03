Сити хочет продать самого дорогого игрока Пепа. Им интересуется топ-клуб
Джек Грилиш может перейти в мадридский «Атлетико»
Мадридский «Атлетико» интересуется легендарным английским вингером «Манчестер Сити» Джеком Грилишем, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, «горожане» хотят, чтобы 29-летний футболист, в свое время купленный за рекордные для клуба 117.5 миллионов евро, покинул клуб. На него уже установили ценник – 48 миллионов евро.
Отмечается, что «Атлетико» готов рассмотреть вариант как с полноценными трансфером игрока, так и с арендой.
В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» может подписать Дарвина Нуньеса.
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