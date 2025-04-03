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  4. Сити хочет продать самого дорогого игрока Пепа. Им интересуется топ-клуб
Англия
03 апреля 2025, 09:44 |
729
0

Сити хочет продать самого дорогого игрока Пепа. Им интересуется топ-клуб

Джек Грилиш может перейти в мадридский «Атлетико»

03 апреля 2025, 09:44 |
729
0
Сити хочет продать самого дорогого игрока Пепа. Им интересуется топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Мадридский «Атлетико» интересуется легендарным английским вингером «Манчестер Сити» Джеком Грилишем, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, «горожане» хотят, чтобы 29-летний футболист, в свое время купленный за рекордные для клуба 117.5 миллионов евро, покинул клуб. На него уже установили ценник – 48 миллионов евро.

Отмечается, что «Атлетико» готов рассмотреть вариант как с полноценными трансфером игрока, так и с арендой.

В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провел 28 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» может подписать Дарвина Нуньеса.

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Джек Грилиш Атлетико Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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