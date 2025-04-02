Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие

Мадридский «Реал» продолжает серьезно интересоваться главным тренером леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, назначение баска на должность рулевого королевского клуба является одержимой идеей президента Флорентино Переса. Ради этого он готов выполнить условие, которое ему поставил Хаби Алонсо, и подписать вместе с ним полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

Однако, как отмечают журналисты, жертвой этого трансфера, скорее всего, станет звездный бразилец Винисиус Жуниор, которого придется продать, чтобы освободить место для немецкого хавбека.

В сезоне 2024/25 Винисиус Жуниор провел 41 матч на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 миллионов евро.