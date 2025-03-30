Элина Свитолина получила первый номер посева на грунтовом турнире в Руане

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила первый номер посева на грунтовом турнире WTA 250, который с 14 по 20 апреля пройдет во французском Руане.

Ранее в 2022 и 2023 годах турнир проводился в категории WTA 125, а уже в 2024 году был проведен на уровне тура.

В этом году в Руане не примет участие действующая чемпионка – американка Слоун Стивенс, но конкуренцию Элине составят много титулованных теннисисток. Среди них победительницы турниров Большого шлема Эмма Радукану (Великобритания), София Кенин (США) и Бьянка Андрееску (Канада), которая начнет путь с квалификации.

Также на турнире сыграют прошлогодняя финалистка Магда Линетт (Польша), бывшая третья ракетка мира Мария Саккари (Греция) и Линда Носкова (Чехия).

Помимо Элины в Руане заявлена также украинка Ангелина Калинина. В прошлом году на этом турнире Ангелина дошла до полуфинала, переиграв француженку Ализу Корне (1/16), итальянку Мартину Тревизан (1/8) и Мирру Андрееву в четвертьфинале. В полуфинале Калинина уступила Магде Линетт.

На сайте WTA открыт опрос: «Кто завоюет титул чемпиона в Руане?» – 46% опрошенных ценителей тенниса выбрали фаворитом Элину Свитолину.