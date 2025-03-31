В Александрии заблаговременно продали все билеты на матч с Шахтером
Команды встретятся в четвертьфинале Кубка Украины
2 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Александрия» и донецкий «Шахтер».
Игра пройдет на стадионе «Ника» в Александрии.
В клубе сообщили, что все билеты на матч были проданы заблаговременно. Отмечается, что из-за военного положения количество мест было ограниченным.
«Александрия» и «Шахтер» в чемпионате занимают 2-е и 3-е места соответственно.
Команды уже дважды встречались в этом сезоне в чемпионате. В матче 4-го тура «Александрия» одержала победу со счетом 4:3, а в 19-м туре «Шахтер» победил 3:0.
Матч четвертьфинала начнется в 14:00.
Ранее стало известно, что аншлаг ожидается и в Черновцах.
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