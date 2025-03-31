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  4. В Александрии заблаговременно продали все билеты на матч с Шахтером
Кубок Украины
31 марта 2025, 18:15 |
289
1

В Александрии заблаговременно продали все билеты на матч с Шахтером

Команды встретятся в четвертьфинале Кубка Украины

31 марта 2025, 18:15 |
289
1
В Александрии заблаговременно продали все билеты на матч с Шахтером
Стадион Ника

2 апреля состоится матч 1/4 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Александрия» и донецкий «Шахтер».

Игра пройдет на стадионе «Ника» в Александрии.

В клубе сообщили, что все билеты на матч были проданы заблаговременно. Отмечается, что из-за военного положения количество мест было ограниченным.

«Александрия» и «Шахтер» в чемпионате занимают 2-е и 3-е места соответственно.

Команды уже дважды встречались в этом сезоне в чемпионате. В матче 4-го тура «Александрия» одержала победу со счетом 4:3, а в 19-м туре «Шахтер» победил 3:0.

Матч четвертьфинала начнется в 14:00.

Ранее стало известно, что аншлаг ожидается и в Черновцах.

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Кубок Украины по футболу Александрия Шахтер Донецк Александрия - Шахтер билеты
Александр Сильченко Источник: ФК Александрия
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apepa
Ротаню надо пожертвовать кубком и все силы бросить на борьбу за золотые медали!
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