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Кубок Украины
31 марта 2025, 15:45 | Обновлено 31 марта 2025, 17:05
997
0

На кубковой игре в Черновцах может быть аншлаг

«Буковине» гарантирована поддержка 12 игрока

31 марта 2025, 15:45 | Обновлено 31 марта 2025, 17:05
997
0
На кубковой игре в Черновцах может быть аншлаг
Буковина Черновцы

Программа четвертьфинальных поединков Кубка Украины по футболу откроется завтрашним противостоянием в Черновцах между «Буковиной» и «Викторией».

Как стало известно Sport.ua согласно условиям безопасности на матче смогут побывать не более 2600 болельщиков. В настоящее время две тысячи билетов уже продано. Их стоимость - в диапазоне от 200 до 400 гривен. Есть льготы для студентов, пенсионеров, школьников. Смогут посетить поединок бесплатно военнослужащие, а также 25 ветеранов местного футбола, для которых есть приглашение на центральную трибуну.

Футболисты «Виктории» уже прибыли в Черновцы и сегодня проведут предматчевую тренировку на стадионе «Буковина».

Ранее мы сообщали, что о подготовке черновицкой команды и ожидания от исторического матча рассказал защитник «Буковины» Андрей Бусько.

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Буковина Черновцы Виктория Сумы Кубок Украины по футболу болельщики инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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