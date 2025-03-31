На кубковой игре в Черновцах может быть аншлаг

Программа четвертьфинальных поединков Кубка Украины по футболу откроется завтрашним противостоянием в Черновцах между «Буковиной» и «Викторией».

Как стало известно Sport.ua согласно условиям безопасности на матче смогут побывать не более 2600 болельщиков. В настоящее время две тысячи билетов уже продано. Их стоимость - в диапазоне от 200 до 400 гривен. Есть льготы для студентов, пенсионеров, школьников. Смогут посетить поединок бесплатно военнослужащие, а также 25 ветеранов местного футбола, для которых есть приглашение на центральную трибуну.

Футболисты «Виктории» уже прибыли в Черновцы и сегодня проведут предматчевую тренировку на стадионе «Буковина».

Ранее мы сообщали, что о подготовке черновицкой команды и ожидания от исторического матча рассказал защитник «Буковины» Андрей Бусько.