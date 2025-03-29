Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей БУСЬКО: «Каждый следующий матч для нас – как последний»
Кубок Украины
29 марта 2025, 15:22 |
189
0

Андрей БУСЬКО: «Каждый следующий матч для нас – как последний»

Защитник «Буковины» рассказал о подготовке к матчу 1/4 финала Кубка Украины

29 марта 2025, 15:22 |
189
0
Андрей БУСЬКО: «Каждый следующий матч для нас – как последний»
ФК Буковина. Андрей Бусько

В четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка Украины «Буковина» встретится с «Викторией». Поединок состоится во вторник, 1 апреля. «Буковина» впервые сыграет в 1/4 финала турнира. О подготовке команды и ожиданиях от исторического матча рассказал защитник «Буковины» Андрей Бусько.

– Андрей, для болельщиков «Буковины» матч против «Виктории» станет историческим, ведь впервые в истории наш клуб будет играть в четвертьфинале Кубка Украины. А вот любопытно узнать, как игроки воспринимают этот поединок?

– Мы воспринимаем этот поединок так же, как и любой другой. Для нас каждая игра самая важная. Готовимся к матчу с «Викторией» в обычном режиме, как и к любому поединку. Надеюсь, во вторник мы порадуем наших болельщиков своей игрой и результатом.

– Расскажи подробнее о подготовке к игре с «Викторией». Отличается ли она от подготовки к другим матчам в целом?

– Мы к каждой игре готовимся как к самой важной. Каждый следующий матч для нас – как последний. Поэтому ничего необычного в подготовке к кубковому поединку нет.

– Выход в четвертьфинал Кубка Украины – не первый в твоей карьере, но сыграть на этой стадии турнира тебе пока не удалось. Расскажи подробнее, что помешало в прошлый раз.

– Как всем прекрасно известно, помешали тогда сыграть проклятые оккупанты-москали, начавшие широкомасштабное вторжение в Украину. Из-за них тогда футбол встал на паузу, матчи Кубка так и не были сыграны. В том сезоне мы вышли в четвертьфинал как раз под руководством тренера, команде которого мы будем противостоять во вторник. Это он нас вывел в эту стадию кубкового турнира.

– В какой команде ты тогда играл и против кого должны были сыграть в четвертьфинале?

– Тогда я выступал в команде ФК «Львов», а должны были сыграть в 1/4 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера».

– Расскажи по своему опыту об Анатолии Бессмертном, под руководством которого ты работал во «Львов». Какого футбола ждать от его нынешней команды – «Виктории»?

– В первую очередь Анатолий Бессмертный создает команду, коллектив. Есть команда, а там уже структура игры выстраивается. «Виктория» преимущественно действует за счет контратак. Я следил за матчами этой команды в чемпионате. Они старались играть именно так, думаю, что и с нами так сыграют. Мы уже анализируем игру нашего будущего соперника на теории. Будем изучать тот футбол, который они сейчас демонстрируют.

– Как именно Бессмертный, по твоему мнению, будет настраивать своих подопечных на кубковый поединок против «Буковины»?

– Думаю, что настраивать футболистов на этот матч как-то особенно не нужно. Вы сами прекрасно знаете, какие исполнители играют там. В составе «Виктории» выступают многие экс-игроки «Буковины», и они прекрасно понимают, какой это будет для них матч. Я думаю, что будет такая «жаркая» игра, будет много борьбы, эмоций.

– А как игроки «Буковины» настраиваются на эту игру?

– Как я уже говорил, для нас каждый матч – как последний. Поэтому настраиваться будем на эту игру как на последнюю, самую важную. Надеюсь, что мы пройдем в полуфинал. Это будет огромный заряд мотивации для нас и придаст нам силы и вдохновение на все последующие матчи весенней части сезона.

– Несмотря на то, что игра состоится в будний день, на трибунах ожидается значительное количество зрителей. Насколько вам важна поддержка болельщиков в матче с «Викторией»?

– Без болельщиков футбол невозможен, нет даже смысла играть. Мы играем только для болельщиков, они для нас самые важные. Мы надеемся на их горячую поддержку в этом историческом для нас всех поединке. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков «Буковины» прийти во вторник на стадион и поддержать нас в матче с «Викторией». Поверьте, мы сделаем на поле все возможное, чтобы порадовать вас.

По теме:
«Как в Лиге чемпионов». Президент клуба УПЛ хочет реформ в Кубке Украины
Не сыграет в Кубке с Александрией. Шахтер потерял основного игрока
Роман ДИДЫК: «Команда целенаправленно готовится к матчам с Динамо»
Андрей Бусько Буковина Черновцы Виктория Сумы Кубок Украины по футболу Анатолий Бессмертный
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Война | 29 марта 2025, 09:00 1
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой

Три года назад россияне ударили ракетой по Николаевской ОГА

Котляр уступила 14-летней чешке в полуфинале турнира в Турции
Теннис | 29 марта 2025, 12:17 5
Котляр уступила 14-летней чешке в полуфинале турнира в Турции
Котляр уступила 14-летней чешке в полуфинале турнира в Турции

Елизавета не сумела переиграть Яну Ковачкову на соревнованиях ITF W35 в Анталье

Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Футбол | 29.03.2025, 04:30
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Эспаньол – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 29.03.2025, 16:22
Эспаньол – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эспаньол – Атлетико. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Месси и Роналду объединятся в одном клубе. Как это вообще возможно?
Футбол | 29.03.2025, 08:56
Месси и Роналду объединятся в одном клубе. Как это вообще возможно?
Месси и Роналду объединятся в одном клубе. Как это вообще возможно?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
29.03.2025, 09:47 13
Футбол
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
28.03.2025, 20:22 6
Футбол
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
27.03.2025, 17:31 11
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
Леннокс Льюис назвал боксера, с самым сильным ударом. Его бил Кличко
29.03.2025, 00:42
Бокс
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
28.03.2025, 13:25 4
Бокс
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
29.03.2025, 07:47 18
Футбол
Промоутер Фьюри: «Тайсону не стоит это делать. Уже достаточно»
Промоутер Фьюри: «Тайсону не стоит это делать. Уже достаточно»
27.03.2025, 16:49 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем