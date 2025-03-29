Андрей БУСЬКО: «Каждый следующий матч для нас – как последний»

В четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка Украины «Буковина» встретится с «Викторией». Поединок состоится во вторник, 1 апреля. «Буковина» впервые сыграет в 1/4 финала турнира. О подготовке команды и ожиданиях от исторического матча рассказал защитник «Буковины» Андрей Бусько.

– Андрей, для болельщиков «Буковины» матч против «Виктории» станет историческим, ведь впервые в истории наш клуб будет играть в четвертьфинале Кубка Украины. А вот любопытно узнать, как игроки воспринимают этот поединок?

– Мы воспринимаем этот поединок так же, как и любой другой. Для нас каждая игра самая важная. Готовимся к матчу с «Викторией» в обычном режиме, как и к любому поединку. Надеюсь, во вторник мы порадуем наших болельщиков своей игрой и результатом.

– Расскажи подробнее о подготовке к игре с «Викторией». Отличается ли она от подготовки к другим матчам в целом?

– Мы к каждой игре готовимся как к самой важной. Каждый следующий матч для нас – как последний. Поэтому ничего необычного в подготовке к кубковому поединку нет.

– Выход в четвертьфинал Кубка Украины – не первый в твоей карьере, но сыграть на этой стадии турнира тебе пока не удалось. Расскажи подробнее, что помешало в прошлый раз.

– Как всем прекрасно известно, помешали тогда сыграть проклятые оккупанты-москали, начавшие широкомасштабное вторжение в Украину. Из-за них тогда футбол встал на паузу, матчи Кубка так и не были сыграны. В том сезоне мы вышли в четвертьфинал как раз под руководством тренера, команде которого мы будем противостоять во вторник. Это он нас вывел в эту стадию кубкового турнира.

– В какой команде ты тогда играл и против кого должны были сыграть в четвертьфинале?

– Тогда я выступал в команде ФК «Львов», а должны были сыграть в 1/4 финала Кубка Украины против донецкого «Шахтера».

– Расскажи по своему опыту об Анатолии Бессмертном, под руководством которого ты работал во «Львов». Какого футбола ждать от его нынешней команды – «Виктории»?

– В первую очередь Анатолий Бессмертный создает команду, коллектив. Есть команда, а там уже структура игры выстраивается. «Виктория» преимущественно действует за счет контратак. Я следил за матчами этой команды в чемпионате. Они старались играть именно так, думаю, что и с нами так сыграют. Мы уже анализируем игру нашего будущего соперника на теории. Будем изучать тот футбол, который они сейчас демонстрируют.

– Как именно Бессмертный, по твоему мнению, будет настраивать своих подопечных на кубковый поединок против «Буковины»?

– Думаю, что настраивать футболистов на этот матч как-то особенно не нужно. Вы сами прекрасно знаете, какие исполнители играют там. В составе «Виктории» выступают многие экс-игроки «Буковины», и они прекрасно понимают, какой это будет для них матч. Я думаю, что будет такая «жаркая» игра, будет много борьбы, эмоций.

– А как игроки «Буковины» настраиваются на эту игру?

– Как я уже говорил, для нас каждый матч – как последний. Поэтому настраиваться будем на эту игру как на последнюю, самую важную. Надеюсь, что мы пройдем в полуфинал. Это будет огромный заряд мотивации для нас и придаст нам силы и вдохновение на все последующие матчи весенней части сезона.

– Несмотря на то, что игра состоится в будний день, на трибунах ожидается значительное количество зрителей. Насколько вам важна поддержка болельщиков в матче с «Викторией»?

– Без болельщиков футбол невозможен, нет даже смысла играть. Мы играем только для болельщиков, они для нас самые важные. Мы надеемся на их горячую поддержку в этом историческом для нас всех поединке. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков «Буковины» прийти во вторник на стадион и поддержать нас в матче с «Викторией». Поверьте, мы сделаем на поле все возможное, чтобы порадовать вас.