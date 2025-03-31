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  4. Рейтинг АТР. Победитель Майами взлетел на 30 позиций и дебютировал в топ-25
ATP
31 марта 2025, 17:39 |
269
0

Рейтинг АТР. Победитель Майами взлетел на 30 позиций и дебютировал в топ-25

Якуб Меншик теперь идет 24-м, Александр Овчаренко сохранил статут первой ракетки Украины

31 марта 2025, 17:39 |
269
0
Рейтинг АТР. Победитель Майами взлетел на 30 позиций и дебютировал в топ-25
Getty Images/Global Images Ukraine. Якуб Меншик

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлых двух неделях мужчины разыграли трофей на турнире АТР 1000 в Майами.

Первой ракеткой мира остается дисквалифицированный Янник Синнер. Итальянец начал 43-ю неделю на вершине рейтинга.

В топ-5 также входят: Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фритц и Новак Джокович.

Из изменений в первой десятке: Стефанос Циципас поднялся с 10-го на 8-е место, Алекс де Минаур вернулся на 10-ю строчку, а Даниил Медведев опустился на 11-ю позицию.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис улучшил четыре позиции и теперь идет 42-м.

Победитель Мастерса в Майами Якуб Меншик поднялся на 30 мест и дебютировал в топ-25 – он 24-й.

Топ-10 рейтинга АТР

Александр Овчаренко потерял 19 мест, но сохранил статус первой ракетки Украины.

Существенный прогресс у Вячеслава Белинского, который прибавил 53 места и теперь идет на 487-й позиции.

Вадим Урсу, Юрий Джавакян, Алексей Крутых и Илья Марченко утратили позиции. Владислав Орлов прибавил 11 мест.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

В гонке на Итоговый лидером остается Янник Синнер, который стал чемпионом на Australian Open.

В первой пятерке также Александр Зверев, Джек Дрейпер, Новак Джокович и Карлос Алькарас. Якуб Меншик благодаря титулу в Майами поднялся на 6-ю позицию. Монфис идет 24-м.

Понятно, что украинцам не светит ATP Finals, но ради интереса уточним и их места: Олег Приходько (к сожалению, с украинским паспортом) – 270-й, Виталий Сачко («отметился» игрой с Приходько в одной паре) – 299-й, Александр Овчаренко – 357-й.

Топ-10 в гонке на Итоговый турнир АТР

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Илья Марченко рейтинг ATP Вадим Урсу Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Стефанос Циципас Томми Пол Юрий Джавакян Алексей Крутых Вячеслав Белинский Каспер Рууд Алекс де Минаур Эрик Ваншельбойм Новак Джокович Александр Овчаренко Олег Приходько Владислав Орлов Виталий Сачко Янник Синнер Джек Дрейпер Карлос Алькарас (теннисист) ATP Майами Якуб Меншик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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