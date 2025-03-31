Рейтинг АТР. Победитель Майами взлетел на 30 позиций и дебютировал в топ-25

ATP опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлых двух неделях мужчины разыграли трофей на турнире АТР 1000 в Майами.

Первой ракеткой мира остается дисквалифицированный Янник Синнер. Итальянец начал 43-ю неделю на вершине рейтинга.

В топ-5 также входят: Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фритц и Новак Джокович.

Из изменений в первой десятке: Стефанос Циципас поднялся с 10-го на 8-е место, Алекс де Минаур вернулся на 10-ю строчку, а Даниил Медведев опустился на 11-ю позицию.

Муж Элины Свитолиной Гаэль Монфис улучшил четыре позиции и теперь идет 42-м.

Победитель Мастерса в Майами Якуб Меншик поднялся на 30 мест и дебютировал в топ-25 – он 24-й.

Топ-10 рейтинга АТР

Александр Овчаренко потерял 19 мест, но сохранил статус первой ракетки Украины.

Существенный прогресс у Вячеслава Белинского, который прибавил 53 места и теперь идет на 487-й позиции.

Вадим Урсу, Юрий Джавакян, Алексей Крутых и Илья Марченко утратили позиции. Владислав Орлов прибавил 11 мест.

Топ-10 украинцев в рейтинге АТР

В гонке на Итоговый лидером остается Янник Синнер, который стал чемпионом на Australian Open.

В первой пятерке также Александр Зверев, Джек Дрейпер, Новак Джокович и Карлос Алькарас. Якуб Меншик благодаря титулу в Майами поднялся на 6-ю позицию. Монфис идет 24-м.

Понятно, что украинцам не светит ATP Finals, но ради интереса уточним и их места: Олег Приходько (к сожалению, с украинским паспортом) – 270-й, Виталий Сачко («отметился» игрой с Приходько в одной паре) – 299-й, Александр Овчаренко – 357-й.

Топ-10 в гонке на Итоговый турнир АТР