Диназ – Минай – 1:2. Первая лига вернулась. Видео голов и обзор матча
Началась вторая часть чемпионата в Первой лиге
После паузы возобновился сезон в Первой лиге. Весенняя часть чемпионата стартовала матчем в группе Выбывание. «Диназ» сыграл с «Минаем».
Гости открыли счет на 9-й минуте. Но «Диназ» отыгрался, благодаря реализованному Даниилом Кириченко пенальти.
После перерыва Евгений Рязанцев снова вывел «Минай» вперед. Уйти от поражения хозяева уже не смогли.
Первая лига. Группа выбывание. 1-й тур
Диназ – Минай – 1:2
Голы: Кириченко, 30 (с пенальти) – Раско, 9, Рязанцев, 69.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
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