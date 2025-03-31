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  4. Диназ – Минай – 1:2. Первая лига вернулась. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
31 марта 2025, 18:29 |
23
0

Диназ – Минай – 1:2. Первая лига вернулась. Видео голов и обзор матча

Началась вторая часть чемпионата в Первой лиге

31 марта 2025, 18:29 |
23
0
Диназ – Минай – 1:2. Первая лига вернулась. Видео голов и обзор матча
ФК Минай

После паузы возобновился сезон в Первой лиге. Весенняя часть чемпионата стартовала матчем в группе Выбывание. «Диназ» сыграл с «Минаем».

Гости открыли счет на 9-й минуте. Но «Диназ» отыгрался, благодаря реализованному Даниилом Кириченко пенальти.

После перерыва Евгений Рязанцев снова вывел «Минай» вперед. Уйти от поражения хозяева уже не смогли.

Первая лига. Группа выбывание. 1-й тур

Диназ – Минай – 1:2

Голы: Кириченко, 30 (с пенальти) – Раско, 9, Рязанцев, 69.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Диназ Вышгород Минай чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Евгений Рязанцев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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