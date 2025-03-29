Украина. Первая лига29 марта 2025, 15:53 | Обновлено 29 марта 2025, 15:59
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Возобновился сезон Первой лиги: Минай выиграл на выезде
Минай обыграл Диназ
29 марта 2025, 15:53 | Обновлено 29 марта 2025, 15:59
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После длительной паузы возобновился сезон в Первой лиге. В субботу одним матчем стартовала весенняя часть чемпионата: в группе Выбывание Диназ сыграл с Минаем.
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Миная. Закарпатская команда забила победный гол во втором тайме и с 22 очками идет на второй позиции в группе Выбывание.
Диназ с 13 пунктами остался 7-м.
Первая лига. Группа выбывание. 1-й тур
Диназ – Минай 1:2
Голы: Кириченко – Раско, 9, Рязанцев, 69
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