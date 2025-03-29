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Первая лига
Диназ
29.03.2025 13:00 – FT 1 : 2
Минай
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Украина. Первая лига
29 марта 2025, 15:53 | Обновлено 29 марта 2025, 15:59
410
0

Возобновился сезон Первой лиги: Минай выиграл на выезде

Минай обыграл Диназ

29 марта 2025, 15:53 | Обновлено 29 марта 2025, 15:59
410
0
Возобновился сезон Первой лиги: Минай выиграл на выезде
ФК Минай

После длительной паузы возобновился сезон в Первой лиге. В субботу одним матчем стартовала весенняя часть чемпионата: в группе Выбывание Диназ сыграл с Минаем.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу Миная. Закарпатская команда забила победный гол во втором тайме и с 22 очками идет на второй позиции в группе Выбывание.

Диназ с 13 пунктами остался 7-м.

Первая лига. Группа выбывание. 1-й тур

Диназ – Минай 1:2
Голы: Кириченко – Раско, 9, Рязанцев, 69

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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