29 марта проходят стартовый матч весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

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Команды выступают в нижней группе, которая ведет борьбу за выживание

Диназ – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция