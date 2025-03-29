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Первая лига
Диназ
29.03.2025 13:00 – FT 1 : 2
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
29 марта 2025, 15:12 | Обновлено 29 марта 2025, 15:59
48
0

Диназ – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 марта в 13:00 видеоотрансляцию матча Первой лиги

29 марта 2025, 15:12 | Обновлено 29 марта 2025, 15:59
48
0
Диназ – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 марта проходят стартовый матч весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды выступают в нижней группе, которая ведет борьбу за выживание

Диназ – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Рязанцев (Минай).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Кириченко (Диназ).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Раско (Минай).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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