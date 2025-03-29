Украина. Первая лига29 марта 2025, 15:12 | Обновлено 29 марта 2025, 15:59
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Диназ – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 марта в 13:00 видеоотрансляцию матча Первой лиги
29 марта 2025, 15:12 | Обновлено 29 марта 2025, 15:59
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29 марта проходят стартовый матч весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию единственного матча игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды выступают в нижней группе, которая ведет борьбу за выживание
Диназ – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Рязанцев (Минай).
30’
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Кириченко (Диназ).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Раско (Минай).
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