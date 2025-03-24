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Англия
24 марта 2025, 14:41 |
407
0

Игрок сборной Украины возглавил интересный рейтинг в Англии

Егор Ярмолюк за один матч пробегает 12,9 километров

24 марта 2025, 14:41 |
407
0
Игрок сборной Украины возглавил интересный рейтинг в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Аналитический портал Opta составил рейтинг футболистов, которые преодолевают самую большую дистанцию за матч в Английской Премьер-лиге.

Для объективности специалисты оценили игроков чемпионата в двух категориях: среди тех, кто сыграл 600 минут в текущем сезоне; и игроки стартового состава, кто провел минимум 1500 минут.

В первом случае лучшим футболистом в Англии стал представитель сборной Украины Егор Ярмолюк, который выступает за «Брентфорд». Полузащитник в среднем преодолевает 12,9 километров за 90 минут.

В текущем сезоне украинец провел 22 матча в чемпионате, однако результативными действиями отличиться не сумел. «Брентфорд» набрал 44 балла и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Среди игроков, которые провели на поле минимум 1500 минут, лучшим является Деян Кулушевски из «Тоттенхэма» – 12,3 км. В тройке лучших также оказались Томаш Соучек («Вест Хэм», 12,2 км) и Сандро Тонали (Ньюкасл, 12,2 км).

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Брентфорд Егор Ярмолюк Деян Кулушевски Сандро Тонали Томаш Соучек рейтинг Opta
Николай Титюк Источник: The Analyst
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