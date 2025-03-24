Игрок сборной Украины возглавил интересный рейтинг в Англии

Аналитический портал Opta составил рейтинг футболистов, которые преодолевают самую большую дистанцию за матч в Английской Премьер-лиге.

Для объективности специалисты оценили игроков чемпионата в двух категориях: среди тех, кто сыграл 600 минут в текущем сезоне; и игроки стартового состава, кто провел минимум 1500 минут.

В первом случае лучшим футболистом в Англии стал представитель сборной Украины Егор Ярмолюк, который выступает за «Брентфорд». Полузащитник в среднем преодолевает 12,9 километров за 90 минут.

В текущем сезоне украинец провел 22 матча в чемпионате, однако результативными действиями отличиться не сумел. «Брентфорд» набрал 44 балла и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Среди игроков, которые провели на поле минимум 1500 минут, лучшим является Деян Кулушевски из «Тоттенхэма» – 12,3 км. В тройке лучших также оказались Томаш Соучек («Вест Хэм», 12,2 км) и Сандро Тонали (Ньюкасл, 12,2 км).