Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ
Илья Забарный разместился на седьмом месте в рейтинге GiveMeSport
Авторитетной издание GiveMeSport составило рейтинг наиболее недооцененных футболистов, которые играют в Английской Премьер-лиге.
Список игроков составлялся с учетом их общих способностей, показанной ими формы, их значимости для команды и того, как их видят широкие футбольные массы в СМИ и болельщики.
На седьмом месте оказался защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный, который выступает в Англии с 2023 года, когда покинул киевское «Динамо».
«Мы не можем не отметить качественную игру, которую показал центральный защитник Илья Забарный. 22-летний футболист является ключевой фигурой для клуба и своей страны Он впечатлил своими выступлениями на поле, что помогло «Борнмуту» стать сильной командой.
Несмотря на красную карточку против «Вулверхэмптона», перед возвращением в строй главный тренер Ираола похвалил своего защитника. Он заявил, что «его уровень игры был очень высоким» и что команда «скучала по нему». Пока украинец был недоступен, «Борнмут» пропустил пять голов за три матча и упустил победу над «Тоттенхэмом», – отмечает издание.
Рейтинг наиболее недооцененных игроков АПЛ:
- Юрриен Тимбер (Арсенал)
- Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем)
- Ян Поль Ван Геке (Брайтон)
- Карлос Балеба (Брайтон)
- Льюис Холл (Ньюкасл)
- Илиман Ндиайе (Эвертон)
- Илья Забарный (Борнмут)
- Микель Дамсгор (Брентфорд)
- Льюис Кук (Борнмут)
- Лукас Бергвалль (Тоттенхэм)
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