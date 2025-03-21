Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ

Авторитетной издание GiveMeSport составило рейтинг наиболее недооцененных футболистов, которые играют в Английской Премьер-лиге.

Список игроков составлялся с учетом их общих способностей, показанной ими формы, их значимости для команды и того, как их видят широкие футбольные массы в СМИ и болельщики.

На седьмом месте оказался защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный, который выступает в Англии с 2023 года, когда покинул киевское «Динамо».

«Мы не можем не отметить качественную игру, которую показал центральный защитник Илья Забарный. 22-летний футболист является ключевой фигурой для клуба и своей страны Он впечатлил своими выступлениями на поле, что помогло «Борнмуту» стать сильной командой.

Несмотря на красную карточку против «Вулверхэмптона», перед возвращением в строй главный тренер Ираола похвалил своего защитника. Он заявил, что «его уровень игры был очень высоким» и что команда «скучала по нему». Пока украинец был недоступен, «Борнмут» пропустил пять голов за три матча и упустил победу над «Тоттенхэмом», – отмечает издание.

Рейтинг наиболее недооцененных игроков АПЛ: