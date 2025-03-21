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  4. Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ
Англия
21 марта 2025, 14:36 |
1922
0

Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ

Илья Забарный разместился на седьмом месте в рейтинге GiveMeSport

21 марта 2025, 14:36 |
1922
0
Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Авторитетной издание GiveMeSport составило рейтинг наиболее недооцененных футболистов, которые играют в Английской Премьер-лиге.

Список игроков составлялся с учетом их общих способностей, показанной ими формы, их значимости для команды и того, как их видят широкие футбольные массы в СМИ и болельщики.

На седьмом месте оказался защитник сборной Украины и «Борнмута» Илья Забарный, который выступает в Англии с 2023 года, когда покинул киевское «Динамо».

«Мы не можем не отметить качественную игру, которую показал центральный защитник Илья Забарный. 22-летний футболист является ключевой фигурой для клуба и своей страны Он впечатлил своими выступлениями на поле, что помогло «Борнмуту» стать сильной командой.

Несмотря на красную карточку против «Вулверхэмптона», перед возвращением в строй главный тренер Ираола похвалил своего защитника. Он заявил, что «его уровень игры был очень высоким» и что команда «скучала по нему». Пока украинец был недоступен, «Борнмут» пропустил пять голов за три матча и упустил победу над «Тоттенхэмом», – отмечает издание.

Рейтинг наиболее недооцененных игроков АПЛ:

  1. Юрриен Тимбер (Арсенал)
  2. Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем)
  3. Ян Поль Ван Геке (Брайтон)
  4. Карлос Балеба (Брайтон)
  5. Льюис Холл (Ньюкасл)
  6. Илиман Ндиайе (Эвертон)
  7. Илья Забарный (Борнмут)
  8. Микель Дамсгор (Брентфорд)
  9. Льюис Кук (Борнмут)
  10. Лукас Бергвалль (Тоттенхэм)
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Илья Забарный Юрриен Тимбер Морган Гиббс-Уайт Карлос Балеба Льюис Холл Илиман Ндиайе Миккель Дамсгор Лукас Бергвалль
Николай Титюк Источник: GiveMeSport
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