Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Подопечные Руди Гарсии победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.

Голкипер «сине-желтых» Анатолий Трубин оценил результат команды и назвал причину, из-за которой Украина потерпела разгромное поражение:

«Нам не хватило сил и агрессивности во время атак, потому что мы очень много оборонялись. Сборная Бельгии – это топовая команда, игроки которой могут решить судьбу матча благодаря одному моменту и используют малейший шанс забить.

Мы слишком много сил оставили в первом матче, парни скидывали свои данные – оказалось, что они пробежали 11 км в Мурсии. Это влияет, конечно. Любая игра – это чистый лист бумаги и Бельгия по-другому готовилась к нам.

Посмотрите даже на де Брюйне. Он был пассивным весь поединок в Испании, а во второй игре было видно, что он хочет победить и пройти дальше. Это тоже один из факторов, из-за которого мы не сумели пробиться в Лигу А», – подытожил Трубин.