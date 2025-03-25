Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Лига наций
25 марта 2025, 09:11 |
494
0

Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии

Голкипер «сине-желтых» оценил результат команды в Лиге наций

25 марта 2025, 09:11 |
494
0
Трубин назвал причину, из-за которой сборная Украины уступила Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

23 марта состоялся ответный матч плей-офф Лиги наций, в котором встретились сборные Бельгии и Украины. Подопечные Руди Гарсии победили соперника с разгромным счетом 3:0 и остались в Лиге А.

Голкипер «сине-желтых» Анатолий Трубин оценил результат команды и назвал причину, из-за которой Украина потерпела разгромное поражение:

«Нам не хватило сил и агрессивности во время атак, потому что мы очень много оборонялись. Сборная Бельгии – это топовая команда, игроки которой могут решить судьбу матча благодаря одному моменту и используют малейший шанс забить.

Мы слишком много сил оставили в первом матче, парни скидывали свои данные – оказалось, что они пробежали 11 км в Мурсии. Это влияет, конечно. Любая игра – это чистый лист бумаги и Бельгия по-другому готовилась к нам.

Посмотрите даже на де Брюйне. Он был пассивным весь поединок в Испании, а во второй игре было видно, что он хочет победить и пройти дальше. Это тоже один из факторов, из-за которого мы не сумели пробиться в Лигу А», – подытожил Трубин.

По теме:
Суперкомпьютер оценил шансы сборной Украины в отборе на чемпионат мира
Голкипер сборной Украины рассказал о вероятном переходе в Манчестер Сити
Ребров принял неожиданное решение после поражения от Бельгии
Лига наций сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Украина Анатолий Трубин
Николай Титюк Источник: Футбол 2.0
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
Футбол | 24 марта 2025, 10:57 2
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»
Бельгийская пресса: «В составе сборной Украины играл только один футболист»

Иностранные журналисты отметили выступление Андрея Лунина

Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Футбол | 25 марта 2025, 07:48 11
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии

Президент УАФ присутствовал на матче

Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Футбол | 25.03.2025, 08:49
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Футбол | 25.03.2025, 08:27
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Теннис | 25.03.2025, 06:10
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН: «Я не хотел бы биться с этим боксером, это чертов зверь»
Майк ТАЙСОН: «Я не хотел бы биться с этим боксером, это чертов зверь»
24.03.2025, 04:20
Бокс
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
Оценены шансы сборной Украины на ответный матч против Бельгии
23.03.2025, 08:32 3
Футбол
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
24.03.2025, 07:47 32
Футбол
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
Милевский пятью словами отреагировал на фиаско Украины в игре с Бельгией
24.03.2025, 07:15 9
Футбол
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
УСИК: «Бла-бла-бла, слушай, да уходи ты уже отсюда»
24.03.2025, 08:56
Бокс
Свитолина обыграла 14-ю ракетку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Майами
Свитолина обыграла 14-ю ракетку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Майами
23.03.2025, 19:11 8
Теннис
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
23.03.2025, 10:34 7
Футбол
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
24.03.2025, 00:01 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем