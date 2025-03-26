ФОТО. Звездный экс-футболист в четвертый раз женился. Он играл за Барсу

Кевин-Принс Боатенг начал новый этап в жизни.

38-летний бывший футболист сборной Ганы тайно женился на девушке по имени Марси после переезда в Австралию в 2023 году.

Они познакомились во время женского ЧМ по футболу, который Боатенг комментировал.

Ранее он играл за «Милан», «Барселону» и «Тоттенхэм», а также имел бурную личную жизнь.

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Его предыдущие браки с Валентиной Фрадеградой и Мелиссой Саттой закончились разводами.

Благодаря Марси Боатенг обратился к христианству, что помогло ему справиться с депрессией и проблемами с алкоголем.

Сейчас он тренирует футзальную команду «Cage Tigers» в Берлине, сожалея, что из-за здоровья больше не может играть.