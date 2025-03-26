Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РОНАЛДО: «Анчелотти уволили бы из Реала, но он это смог сделать»
Испания
26 марта 2025, 22:04 |
1027
1

РОНАЛДО: «Анчелотти уволили бы из Реала, но он это смог сделать»

Легенда считает, что Карло сможет возглавить сборную Бразилии

26 марта 2025, 22:04 |
1027
1
РОНАЛДО: «Анчелотти уволили бы из Реала, но он это смог сделать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Легендарный экс-нападающий Роналдо рассказал, что тренер «Реала» Карло Анчелотти мог покинуть клуб и возглавить сборную Бразилии.

«Это не выдумки. Я общался с Анчелотти в прошлом году и пробовал его уговорить. Однако тогда переговоры зашли в тупик, «Реал» не захотел его отпускать.

Если бы он ничего не выиграл, «Реал» уволил бы его, и тогда бы Анчелотти возглавил сборную Бразилии. Но он смог сделать это – выиграл Лигу чемпионов и остался», – сказал Роналдо.

Ранее сообщалось, что Анчелотти решил возобновить переговоры относительно возможного трудоустройства в сборной Бразилии.

По теме:
Анчелотти выбрал вратаря Реала на финал Кубка Испании
Флик определился со своим будущим. Надолго в Барселоне не задержится
Анчелотти может покинуть Реал. Карло ведет переговоры с большой командой
Карло Анчелотти чемпионат Испании по футболу сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид назначение тренера Ла Лига клубный чемпионат мира по футболу Роналдо
Дмитрий Олейник Источник: Marca
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Футбол | 26 марта 2025, 18:46 13
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец

«Милан» рассматривает летний трансфер украинца

Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Волейбол | 26 марта 2025, 09:02 82
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины
Тризна, или Почему Плотницкий отрекся от Украины

То, что произошло вчера, было вопросом времени

Месси отреагировал на разгром в матче Аргентина – Бразилия
Футбол | 26.03.2025, 23:00
Месси отреагировал на разгром в матче Аргентина – Бразилия
Месси отреагировал на разгром в матче Аргентина – Бразилия
Большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину
Футбол | 26.03.2025, 07:57
Большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину
Большой клуб после матча Бельгия – Украина начал переговоры по Лунину
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
Футбол | 26.03.2025, 01:56
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
Гвардиола запросил в Манчестер Сити два трансфера на 200 миллионов евро
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Анчелотті спочатку залишився, а вже потім виграв Лігу чемпіонів)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
Скандальная бывшая капитана Динамо призналась в долговременной зависимости
25.03.2025, 14:06 18
Футбол
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026. Холанд на высоте, разгром от Чехии
26.03.2025, 06:41
Футбол
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
25.03.2025, 06:10 17
Теннис
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
25.03.2025, 10:47 2
Футбол
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
25.03.2025, 07:48 23
Футбол
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Без украинок. Определены все четвертьфиналистки супертурнира в Майами
25.03.2025, 06:50
Теннис
На самого дорогого игрока Ман Сити есть покупатель. Его выгоняет Гвардиола
На самого дорогого игрока Ман Сити есть покупатель. Его выгоняет Гвардиола
24.03.2025, 20:56 2
Футбол
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
Непобежденный австралийский боксер возглавляет рейтинг супертяжелого веса
25.03.2025, 11:47
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем