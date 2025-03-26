РОНАЛДО: «Анчелотти уволили бы из Реала, но он это смог сделать»

Легендарный экс-нападающий Роналдо рассказал, что тренер «Реала» Карло Анчелотти мог покинуть клуб и возглавить сборную Бразилии.

«Это не выдумки. Я общался с Анчелотти в прошлом году и пробовал его уговорить. Однако тогда переговоры зашли в тупик, «Реал» не захотел его отпускать.

Если бы он ничего не выиграл, «Реал» уволил бы его, и тогда бы Анчелотти возглавил сборную Бразилии. Но он смог сделать это – выиграл Лигу чемпионов и остался», – сказал Роналдо.

Ранее сообщалось, что Анчелотти решил возобновить переговоры относительно возможного трудоустройства в сборной Бразилии.