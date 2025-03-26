СКАЛОНИ: «Я прощаю Рафинью, он просто защищал свою сборную Бразилии»
Аргентина разгромила Бразилию в квалификации чемпионата мира 2026
После разгромной победы Аргентины над Бразилией (4:0) главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони не стал отвечать на провокационные слова бразильца Рафиньи перед матчем:
«На пресс-конференции я сказал, что не комментировал его высказывания и даже не пересматривал их. Я понимаю ситуацию. Это Аргентина – Бразилия, но такие матчи не нуждаются в подобных заявлениях, чтобы быть принципиальными. Мы играли не из-за этого.
Я прощаю Рафинью, потому что знаю, что он не сделал этого намеренно. Он просто защищал свою сборную – и ничего больше. Мы бы играли так же независимо от любых заявлений. Я уверен, что он не хотел никого обидеть».
Скалони также отметил игру Джулиано Симеоне, значительно прибавивший в сборной: «Джулиано сделал огромный шаг вперед, и это благодаря ему самому, его клубу и, конечно, его отцу, который передает ему свой опыт».
Главный тренер чемпионов мира объяснил доминирование над Бразилией: «Мы играли как команда и минимизировали сильные стороны соперника. Ребята отлично понимали, что нужно делать. Эта команда всегда борется до конца. Мы показали, что готовы к любым моментам в матчах».
Надо ценить этот момент, потому что никто не знает, сколько он будет продолжаться. Однажды все изменится, поэтому сейчас нужно радоваться. Самое важное – люди наслаждаются игрой этой команды. И я, по-своему, тоже тронут тем, как они играют».
Сборная Аргентины провела отличную двухматчевую серию в отборе на ЧМ-2026 и получила пропуск в финальный раунд, одержав победы над Уругваем (в Монтевидео) и Бразилией (на «Монументале» в Буэнос-Айресе).
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