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Чемпионат мира
26 марта 2025, 01:23 | Обновлено 26 марта 2025, 01:29
224
0

Аргентина и Бразилия обнародовали стартовые составы на суперматч отбора ЧМ

Поединок пройдет на «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе

26 марта 2025, 01:23 | Обновлено 26 марта 2025, 01:29
224
0
Аргентина и Бразилия обнародовали стартовые составы на суперматч отбора ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта в 02:00 пройдет матч 14-го тура квалификации чемпионат мира 2026 в зоне Южной Америки.

На «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины встретится с командой Бразилии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Аргентина досрочно вышла на ЧМ-2026, а Бразилия очень близка к выполнению задачи.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки. Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аргентина 13 9 1 3 22 - 7 28
2 Эквадор 13 7 4 2 13 - 5 22
3 Бразилия 13 6 3 4 19 - 12 21
4 Уругвай 14 5 6 3 17 - 10 21
5 Парагвай 13 5 5 3 9 - 7 20
6 Колумбия 13 5 4 4 16 - 12 19
7 Боливия 14 4 2 8 14 - 30 14
8 Венесуэла 13 2 6 5 12 - 17 12
9 Перу 13 2 4 7 6 - 16 10
10 Чили 13 2 3 8 9 - 21 9
Полная таблица

Аргентина и Бразилия обнародовали стартовые составы на суперматч отбора ЧМ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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