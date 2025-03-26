Чемпионат мира26 марта 2025, 01:23 | Обновлено 26 марта 2025, 01:29
224
0
Аргентина и Бразилия обнародовали стартовые составы на суперматч отбора ЧМ
Поединок пройдет на «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе
26 марта 2025, 01:23 | Обновлено 26 марта 2025, 01:29
224
0
26 марта в 02:00 пройдет матч 14-го тура квалификации чемпионат мира 2026 в зоне Южной Америки.
На «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины встретится с командой Бразилии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Аргентина досрочно вышла на ЧМ-2026, а Бразилия очень близка к выполнению задачи.
Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки. Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аргентина
|13
|9
|1
|3
|22 - 7
|28
|2
|Эквадор
|13
|7
|4
|2
|13 - 5
|22
|3
|Бразилия
|13
|6
|3
|4
|19 - 12
|21
|4
|Уругвай
|14
|5
|6
|3
|17 - 10
|21
|5
|Парагвай
|13
|5
|5
|3
|9 - 7
|20
|6
|Колумбия
|13
|5
|4
|4
|16 - 12
|19
|7
|Боливия
|14
|4
|2
|8
|14 - 30
|14
|8
|Венесуэла
|13
|2
|6
|5
|12 - 17
|12
|9
|Перу
|13
|2
|4
|7
|6 - 16
|10
|10
|Чили
|13
|2
|3
|8
|9 - 21
|9
Аргентина и Бразилия обнародовали стартовые составы на суперматч отбора ЧМ
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