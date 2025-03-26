26 марта в 02:00 пройдет матч 14-го тура квалификации чемпионат мира 2026 в зоне Южной Америки.

На «Эстадио Монументаль» в Буэнос-Айресе сборная Аргентины встретится с командой Бразилии.

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Аргентина досрочно вышла на ЧМ-2026, а Бразилия очень близка к выполнению задачи.

Квалификация ЧМ-2026. Зона Южной Америки. Турнирная таблица

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Аргентина 13 9 1 3 22 - 7 28 2 Эквадор 13 7 4 2 13 - 5 22 3 Бразилия 13 6 3 4 19 - 12 21 4 Уругвай 14 5 6 3 17 - 10 21 5 Парагвай 13 5 5 3 9 - 7 20 6 Колумбия 13 5 4 4 16 - 12 19 7 Боливия 14 4 2 8 14 - 30 14 8 Венесуэла 13 2 6 5 12 - 17 12 9 Перу 13 2 4 7 6 - 16 10 10 Чили 13 2 3 8 9 - 21 9 Полная таблица

Аргентина и Бразилия обнародовали стартовые составы на суперматч отбора ЧМ