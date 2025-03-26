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Испания
26 марта 2025, 15:15 |
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Барселона предлагает контракт вечно перспективному вингеру

Ансу Фати имеет хорошую зарплату в «каталонском» клубе

26 марта 2025, 15:15 |
420
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Барселона предлагает контракт вечно перспективному вингеру
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний испанский полузащитник «Барселоны» Ансу Фати может продлить контракт с клубом, если пойдет на существенное понижение заработной платы.

Об этом информирует издание Diario Sport.

Как сообщает источник, Ансу Фати имеет контракт с «каталонцами» до лета 2027 года. Заработная плата Фати - примерно 12 миллионов евро после вычета налогов.

«Барселона» готова продлить контракт с вингером до 2030 года и предлагает ему зарплату в 5 миллионов в год.

Ансу Фати пока не входит в планы главного тренера Ханси Флика. Игрок сыграл в этом сезоне всего четыре игры.

Ранее стало известно, что отец Ансу Фати начал требовать от руководства клуба игровой практики для сына.

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Барселона продление контракта Ансу Фати чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Александр Сильченко Источник: Sport.es
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