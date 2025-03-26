Барселона предлагает контракт вечно перспективному вингеру
Ансу Фати имеет хорошую зарплату в «каталонском» клубе
22-летний испанский полузащитник «Барселоны» Ансу Фати может продлить контракт с клубом, если пойдет на существенное понижение заработной платы.
Об этом информирует издание Diario Sport.
Как сообщает источник, Ансу Фати имеет контракт с «каталонцами» до лета 2027 года. Заработная плата Фати - примерно 12 миллионов евро после вычета налогов.
«Барселона» готова продлить контракт с вингером до 2030 года и предлагает ему зарплату в 5 миллионов в год.
Ансу Фати пока не входит в планы главного тренера Ханси Флика. Игрок сыграл в этом сезоне всего четыре игры.
Ранее стало известно, что отец Ансу Фати начал требовать от руководства клуба игровой практики для сына.
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