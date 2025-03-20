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Испания
20 марта 2025, 05:50 | Обновлено 20 марта 2025, 05:53
911
0

Отец игрока Барселоны требует от руководства выпускать сына на поле

Ансу Фати до сих пор остается без игровой практики

20 марта 2025, 05:50 | Обновлено 20 марта 2025, 05:53
911
0
Отец игрока Барселоны требует от руководства выпускать сына на поле
Getty Images/Global Images Ukraine

Отец 22-летнего испанского вингера «Барселоны» Ансу Фати прямо сообщил руководству клуба, что его не устраивает дефицит игрового времени для сына.

Об этом сообщает издание Jijantes.

Известно, что родные и близкие футболиста уже не верят, что в каталонском клубе будет возможность для его развития.

Зимой у Ансу Фати было несколько предложений, но он их отклонил в пользу «Барселоны».

В этом сезоне игрок сыграл всего 4 матча и получил одну желтую карточку.

Главный тренер Ханси Флик не видит будущего в сотрудничестве с Фати и готов продать его летом.

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Александр Сильченко Источник
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