Отец игрока Барселоны требует от руководства выпускать сына на поле
Ансу Фати до сих пор остается без игровой практики
Отец 22-летнего испанского вингера «Барселоны» Ансу Фати прямо сообщил руководству клуба, что его не устраивает дефицит игрового времени для сына.
Об этом сообщает издание Jijantes.
Известно, что родные и близкие футболиста уже не верят, что в каталонском клубе будет возможность для его развития.
Зимой у Ансу Фати было несколько предложений, но он их отклонил в пользу «Барселоны».
В этом сезоне игрок сыграл всего 4 матча и получил одну желтую карточку.
Главный тренер Ханси Флик не видит будущего в сотрудничестве с Фати и готов продать его летом.
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