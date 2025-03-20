Барселона летом укажет на дверь трем игрокам. Не подходят Флику
Каталонцы распрощаются с Эриком Гарсией, Ансу Фати и Андреасом Кристенсеном
Каталонская «Барселона» запланировала кадровую чистку на лето 2025 года.
По информации испанских СМИ, руководство «сине-гранатовых», с согласованием главного тренера клуба Ганса-Дитера Флика, определило трех игроков, которые должны покинуть клуб летом. Летом каталонский клуб покинут два защитника – Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен. Место в команде также нет и для некогда перспективного вингера Ансу Фати.
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возвращение своего легендарного нападающего Лионеля Месси и готова пожертвовать тремя футболистами.
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