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  4. Барселона летом укажет на дверь трем игрокам. Не подходят Флику
Испания
20 марта 2025, 01:16 |
235
0

Барселона летом укажет на дверь трем игрокам. Не подходят Флику

Каталонцы распрощаются с Эриком Гарсией, Ансу Фати и Андреасом Кристенсеном

20 марта 2025, 01:16 |
235
0
Барселона летом укажет на дверь трем игрокам. Не подходят Флику
Getty Images/Global Images Украина. Ансу Фати и Ганс-Дитер Флик

Каталонская «Барселона» запланировала кадровую чистку на лето 2025 года.

По информации испанских СМИ, руководство «сине-гранатовых», с согласованием главного тренера клуба Ганса-Дитера Флика, определило трех игроков, которые должны покинуть клуб летом. Летом каталонский клуб покинут два защитника – Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен. Место в команде также нет и для некогда перспективного вингера Ансу Фати.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возвращение своего легендарного нападающего Лионеля Месси и готова пожертвовать тремя футболистами.

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Эрик Гарсия Ансу Фати Андреас Кристенсен Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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