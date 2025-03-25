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  4. Всему приходит конец. Тренер Аталанты высказался о переходе в Рому
Италия
25 марта 2025, 19:33 |
675
1

Всему приходит конец. Тренер Аталанты высказался о переходе в Рому

Гасперини не исключает уход из Аталанты

25 марта 2025, 19:33 |
675
1
Всему приходит конец. Тренер Аталанты высказался о переходе в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини все еще не знает, продлит ли контракт с клубом. Ранее сообщалось, что опытный тренер летом может возглавить Рому.

«В жизни все имеет начало и все имеет конец. Пока что я могу сказать только то, что наслаждаюсь работой в Аталанте. Это были невероятные годы».

«Приглашение в Рому? Приятно, если есть такой интерес», – сказал Гасперини.

Известно, что нынешний тренер Ромы Клаудио Раньери покинет римлян после нынешнего сезона и клуб уже занимается поисками нового наставника.

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Аталанта Джан Пьеро Гасперини Рома Рим Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Николо Скира
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Гасперіні виглядає непоганим варіантом для Роми. Раз все одно потрібно шукати тренера
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