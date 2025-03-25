Всему приходит конец. Тренер Аталанты высказался о переходе в Рому

Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини все еще не знает, продлит ли контракт с клубом. Ранее сообщалось, что опытный тренер летом может возглавить Рому.

«В жизни все имеет начало и все имеет конец. Пока что я могу сказать только то, что наслаждаюсь работой в Аталанте. Это были невероятные годы».

«Приглашение в Рому? Приятно, если есть такой интерес», – сказал Гасперини.

Известно, что нынешний тренер Ромы Клаудио Раньери покинет римлян после нынешнего сезона и клуб уже занимается поисками нового наставника.