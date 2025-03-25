Италия25 марта 2025, 19:33 |
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Всему приходит конец. Тренер Аталанты высказался о переходе в Рому
Гасперини не исключает уход из Аталанты
25 марта 2025, 19:33 |
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Наставник Аталанты Джан Пьеро Гасперини все еще не знает, продлит ли контракт с клубом. Ранее сообщалось, что опытный тренер летом может возглавить Рому.
«В жизни все имеет начало и все имеет конец. Пока что я могу сказать только то, что наслаждаюсь работой в Аталанте. Это были невероятные годы».
«Приглашение в Рому? Приятно, если есть такой интерес», – сказал Гасперини.
Известно, что нынешний тренер Ромы Клаудио Раньери покинет римлян после нынешнего сезона и клуб уже занимается поисками нового наставника.
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